Móc túi 30 tỷ của hàng nghìn người bằng chiêu thông báo trúng thưởng

Công an TP Hà Tĩnh vừa phối hợp với Công an TP. Hồ Chí Minh bắt giữ Nguyễn Văn Hiếu (SN 1983, trú tại TP Hồ Chí Minh) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, công an cũng triệu tập, lấy lời khai 10 đối tượng liên quan đến hành vi trên.

Theo tài liệu điều tra, ngày 29/3 một người dân Hà Tĩnh trình báo việc bị lừa đảo hơn 882 triệu đồng từ một nhóm người lạ gọi điện thông báo nhận thưởng và yêu cầu phải mua các loại hàng hóa để được tích điểm nhận thưởng.

Bị can Hiếu tại cơ quan điều tra. (ảnh CACC)

Sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tĩnh đã vào cuộc điều tra. Đến ngày 19/4, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Tĩnh phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh triệu tập Nguyễn Văn Hiếu cùng 10 đối tượng khác liên quan để làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, Hiếu khai từ năm 2020 đến nay cùng đồng bọn thuê nhà tại quận 7, TP Hồ Chí Minh, đăng ký kinh doanh ngành nghề bán và đóng gói mỹ phẩm nhưng thực chất không kinh doanh ngành nghề này.

Hiếu tuyển 10 nhân viên làm việc, mua các đồ gia dụng giá rẻ như nồi cơm điện, máy sấy tóc... về để phục vụ mục đích lừa đảo. Sau đó, Hiếu vào các hội nhóm mua dữ liệu điện thoại của nhiều người trên cả nước.

11 đối tượng bị triệu tập để điều tra về hành vi lừa đảo.

Khi có được số điện thoại, Hiếu chỉ đạo nhân viên gọi điện đến các số điện thoại bất kỳ, xưng là nhân viên của những tập đoàn lớn, thông báo khách hàng đã trúng thưởng xe máy, tivi, tủ lạnh.

Khi nạn nhân tin tưởng, nhóm của Hiếu đề nghị khách cần mua thêm các mặt hàng gia dụng như nồi cơm điện, máy sấy tóc... để tích lũy điểm, khi đủ điểm sẽ gửi giải thưởng về nhà. Hàng nghìn người đã trích từ vài triệu đến vài trăm triệu để mua hàng nhằm tích lũy điểm nhưng không nhận được giải thưởng như cam kết.

Bằng thủ đoạn trên, Hiếu cùng đồng bọn đã thực hiện hành vi lừa đảo hàng nghìn khách hàng trên cả nước, với số tiền ước tính gần 30 tỷ đồng.

Hiện Công an TP Hà Tĩnh đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hiếu để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.