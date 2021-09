Lưu Diệc Phi và những tên tuổi có nguy cơ trắng tay sau Triệu Vy

Ngày 30/8, Hoàn Cầu đưa tin đạo diễn Châu Quốc Cương tiết lộ tình hình của showbiz Hoa ngữ sau khi giới quản lý có động thái trấn áp quyết liệt.

"Các ngôi sao bây giờ, người không rét thì cũng run sợ cầu nguyện cho bản thân. Sau Triệu Vy, là hàng chục nghệ sĩ sắp ra đi bẽ bàng. Tôi khẳng định ngành giải trí sẽ có biến cố lớn", anh cho biết.

Tân Hoa Xã nhận định đòn đánh vào Triệu Vy và nghệ sĩ trẻ chỉ là chương đầu từ nhà chức trách trong chiến dịch đối phó với tình trạng hỗn loạn của ngành giải trí Trung Quốc.

Loạt nghệ sĩ khó thoát lệnh cấm

Nguồn tin riêng của China Times cho biết Niếp Thần Tịch, Cục trưởng Cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc, nhấn mạnh trong cuộc họp giữa tháng 8 sẽ rà soát, giám sát chặt chẽ ngành giải trí. Hành động khai màn cho công tác này là tẩy chay hoặc loại bỏ vĩnh viễn nghệ sĩ "thất đức, kém tài".

Theo China Times, từ đầu tháng 6, đoàn thanh tra các cấp đã tiến hành điều tra sai phạm trong ngành truyền hình, điện ảnh và hoạt động đầu tư kinh doanh của giới nghệ thuật. Danh sách cá nhân, doanh nghiệp có hành vi vi phạm đạo đức và pháp luật, đã được báo cáo Quốc hội, chờ phê duyệt thời điểm công khai.

Trương Triết Hạn, Ngô Diệc Phàm, Trịnh Sảng bị đuổi khỏi showbiz. Ảnh: 8days.sg.

Danh sách chia nghệ sĩ làm 3 nhóm. Nhóm một tương đương với danh sách đỏ, dành cho người vướng bê bối nghiêm trọng cả về đạo đức lẫn pháp luật. Nghệ sĩ ở nhóm này sẽ bị cấm hoạt động bằng biện pháp cứng rắn nhất. Thời gian xóa sổ họ có thể chỉ trong vài tiếng.

Nghệ sĩ có hành vi phạm pháp bị xếp vào nhóm 2 - danh sách đen. Cuối cùng là những người có vấn đề đạo đức. Họ sẽ bị đánh giá sai phạm trên phương diện pháp luật - văn hóa - kinh tế. Tùy vào mức độ nghiêm trọng giới chức sẽ có biện pháp chấn chỉnh hợp lý.

Tân Hoa Xã cho biết danh sách dài hàng chục trang, liệt kê đầy đủ sai phạm của từng người. Trong đó, có hàng chục ngôi sao bị xếp vào nhóm thanh trừng vĩnh viễn. Trước mắt có 3 cái tên bị cấm sóng hoàn toàn là Trương Triết Hạn, Ngô Diệc Phàm, Trịnh Sảng.

Ngoài ra, danh sách nghệ sĩ vướng bê bối bị "điểm mặt" còn có đạo diễn Lý An, Triệu Vy, Cao Hiểu Tùng, Vương Toàn An, Đặng Tử Kỳ, Từ Nhược Tuyên, Trần Thăng, Kha Thi Vận, Chu Tử Du - Tzuyu (Twice), Hoàng Cảnh Du, Lý Tiểu Lộ, La Chí Tường, Vu Chính, Thái Y Lâm, Châu Chấn Nam.

Trong đó, Triệu Vy và Cao Hiểu Tùng đã bị xóa thông tin trên nền tảng Internet. Họ cũng yêu cầu đài Hồ Nam cắt bỏ toàn bộ phân cảnh của ca sĩ thần tượng Châu Chấn Nam trên show Happy Camp phát sóng vào tối 28/8.

Ngày 1/9, The Straitstimes đưa tin về danh sách 7 nghệ sĩ có thể bị hạn chế hoạt động do vi phạm quy định của giới quản lý văn hóa Trung Quốc. Đó là Lưu Diệc Phi, Phan Vỹ Bá, Triệu Hựu Đình, Vương Lực Hoành, Tạ Đình Phong, Trương Thiết Lâm và Lý Liên Kiệt.

Trong đó, Châu Quốc Cương thông tin ngôi sao Hoắc Nguyên Giáp thuộc diện bị kiểm tra trong tuần tháng 9. "Sau Triệu Vy, người bị ảnh hưởng có thể là ông đó - Lý Liên Kiệt", Châu cảnh báo.

Theo The Straitstimes, họ bị liệt vào danh sách đen là vì vi phạm chính sách quốc tịch ở đất nước tỷ dân. Do quy định mới hạn chế và cấm các nghệ sĩ có quốc tịch nước ngoài hoạt động nghệ thuật đã được thông qua, 7 cái tên nói trên sẽ bị xem xét nghiêm ngặt.

Lý Liệt Kiệt, Lưu Diệc Phi, Tạ Đình Phong vào "tầm ngắm". Ảnh: Sohu, iFeng.

Quản lý giấu tên chia sẻ với Thanh Niên nhật báo, sau khi danh sách bị rò rỉ, hầu hết nghệ sĩ trong ngành đều muốn ngừng nhận thêm việc, hạn chế xuất hiện và liên lạc với thế giới bên ngoài. Bất kỳ hành động nào của họ ở thời điểm hiện tại cũng tiềm ẩn rủi ro.

Nữ nghệ sĩ Viên Lập thẳng thắn cho biết: "Tôi chỉ có thể nói rằng giông bão ở ngay trên đầu. Hàng loạt ngôi sao 'nằm im' chờ động thái mới từ cơ quan chức năng. Đó là lý do vì sao mọi người thấy Huỳnh Hiểu Minh không cả nể tình cảm 20 năm, cắt đứt quan hệ với Triệu Vy. Bây giờ, chả ai dám dây vào nghệ sĩ có vết nhơ đạo đức. Họ lo ngại kết cục giống Triệu Vy".

Biến động lớn ở ngành giải trí

Từ đầu năm đến nay, cơ quan quản lý nghệ thuật Trung Quốc ráo riết chấn chỉnh hoạt động của giới giải trí, cao điểm là tháng 8 vừa qua. Nhóm nghệ sĩ bị ảnh hưởng lớn nhất là sao thần tượng - họ sở hữu lượng fan đông đảo, chỉ số truyền thông và độ nhận diện cao nhưng phần lớn kém tài, vướng nhiều bê bối.

Không chỉ chấn chỉnh nhóm nghệ sĩ trẻ, giới chức cũng đặt nhiều ngôi sao kỳ cựu vào "tầm ngắm".

Triệu Lệ Dĩnh bị xử phạt, còn Vương Nhất Bác bị nhắc nhở vì không kiểm soát fan, để xảy ra hỗn loạn trên mạng. Ảnh: Weibo.

Ngày 27/8, Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC) ban hành quy định "10 biện pháp tăng cường quản lý hoạt động của nghệ sĩ và người hâm mộ". Các trang thông tin phải hủy tất cả bảng xếp hạng đo mức độ nổi tiếng của nghệ sĩ, chỉ giữ lại bảng xếp hạng âm nhạc và phim ảnh, nhưng không được ghi tên ngôi sao.

Ngoài ra, CAC yêu cầu cộng đồng fan phải được công ty đại diện của nghệ sĩ cho phép hoạt động. Người nổi tiếng và công ty giải trí nào để xảy ra tình trạng fan gây rối, phát ngôn thiếu cẩn trọng, tung tin đồn nhảm... trên môi trường mạng, sẽ bị xử lý. Án phạt trực tiếp đánh vào nghệ sĩ.

Trước đó, cơ quan này thông báo cấm phát ngôn 15 ngày đối với văn phòng làm việc của Triệu Lệ Dĩnh. Công ty của sao nữ Hữu Phỉ và Vương Nhất Bác bị Sina - quản lý mạng Weibo - mời làm việc trực tiếp. Lý do họ không kiểm soát người hâm mộ, để xảy ra tình trạng tranh cãi, gây náo loạn mạng xã hội.

Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương, tờ Hoàn Cầu, Nhân Dân nhật báo, CCTV hay Tin tức Trung Quốc phê bình thái độ chậm trễ, ngó lơ của Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác trong việc ngăn chặn hành vi thiếu lý trí, gây mất trật tự của người hâm mộ.

Theo chỉ đạo mới, những nền tảng kinh doanh nhạc trực tuyến phải hạn chế số lượng album bán ra. Các tài khoản chỉ được mua sản phẩm một lần. Điều này bắt nguồn từ việc hội nhóm fan thường yêu cầu thành viên bỏ tiền mua nhiều album để nâng danh tiếng cho thần tượng.

Sau khi quy định về nhạc số được ban hành, Thái Từ Khôn bị giới quản lý cảnh cáo khi vướng sai phạm trong việc phát hành album. Cụ thể tháng 4 vừa qua, nghệ sĩ trẻ phát hành album Mê, có 11 bài hát. Nhưng 4 tháng qua, anh chỉ cho ra mắt 5 bài. Sáu ca khúc còn thiếu bị bỏ ngỏ.

Thái Từ Khôn bị khiển trách vì hành vi phát hành album nhỏ giọt, ảnh hưởng đến quyền lợi của khán giả. Ảnh: Sina.

Việc phát hành album nhỏ giọt này bị kênh truyền thông quốc gia lên án dữ dội vì vi phạm luật tiêu dùng. Sau khi bị khiển trách, nam ca sĩ lên tiếng xin lỗi, đồng thời cho lên kệ 6 ca khúc còn lại. Theo Thanh Niên nhật báo, 9.000 tài khoản fan của ngôi sao 23 tuổi bị xử phạt cấm hoạt động 1-3 tháng vì hành vi công kích tài khoản truyền thông đưa tin.

Trong đợt "dẹp loạn" lần này, Tổng cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình ban hành lệnh hạn chế dòng phim đồng tính nam (còn gọi là đam mỹ), xu hướng sao nam bị nữ tính hóa.

Lý do được đưa ra là khiến thẩm mỹ đại chúng lệch lạc, nghệ sĩ bỏ bê trau dồi đổ xô đóng phim đồng tính chuyển thể với mục đích đi đường tắt để nổi tiếng. Động thái của giới chức khiến Hạo y hành, Vai trái có cậu, Sát Phá Lang hay Đoạt mộng đứng trước nguy cơ nằm kho vĩnh viễn.

Trên trang Tin tức nghệ thuật Trung Quốc, CEO Cung Vũ, người sáng lập nền tảng video iQiYi tuyên bố tạm dừng sản xuất các show tuyển chọn thần tượng trong vài năm tới. Quyết định của iQiYi được đưa ra trong bối cảnh cơ quan quản lý đang xem xét loại bỏ show tuyển tú, nơi được cho là khởi nguồn hình thành nhóm fan tiêu cực, hiện tượng bòn rút tiền khán giả, thao túng kết quả.

Bộ Văn hóa Du lịch cho biết mục tiêu của chiến dịch thanh tẩy lần này là không để nghệ sĩ vi phạm pháp luật, đạo đức có cơ hội xuất hiện và kiếm tiền trong ngành giải trí.

"Chúng tôi cần ngôi sao có ý thức, trách nhiệm với công việc sáng tạo nghệ thuật, tiếp cận khán giả bằng sản phẩm chất lượng cao chứ không phải bê bối hay chiêu trò. Những người lạc lối trong vòng xoáy danh lợi, sống sai trái sẽ không còn chốn dung thân ở showbiz. Ai sai cứ theo quy định xử lý", văn bản của Bộ Văn hóa Du lịch nêu rõ vào ngày 29/8.

Di Hy