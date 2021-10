Loạt siêu thị Big C Hà Nội ở chung cư bất ngờ đổi tên

TPO - Ngày hôm nay, tại Hà Nội, siêu thị Big C Hà Đông và Big C Nguyễn Xiển bất ngờ thay biển đổi tên thành siêu thị Tops Market.

Dự kiến, siêu thị Big C Lê Trọng Tấn (Hà Nội) cũng sẽ hoàn thành việc chuyển đổi thành Tops Market trước 7/10, và Big C The Garden cũng sẽ hoàn thiện việc chuyển đổi trong thời gian sớm nhất.

Những siêu thị Big C tại Hà Nội đổi tên đều nằm trong các toà nhà chung cư có quy mô vừa.

Trước đó, đầu tháng 3/2021, Tập đoàn Central Retail Việt Nam đã hoàn tất việc chuyển đổi 3 siêu thị Big C tại TP.HCM thành Siêu thị Tops Market.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Central Retail Việt Nam (đơn vị quản lý vận hành Hệ thống siêu thị GO!, Big C, Tops Market), cho biết: “Trên cơ sở thành công của việc chuyển đổi các siêu thị trước, chúng tôi tiếp tục chuyển đổi các siêu thị Big C quy mô vừa, đặt tại các tòa nhà chung cư ở Hà Nội, nâng cấp thành siêu thị Tops Market. Chúng tôi hy vọng, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp, việc chuyển đổi, nâng cấp mô hình bán lẻ của Central Retail sẽ góp phần mang lại cho người tiêu dùng những trải nghiệm mua sắm mới”.