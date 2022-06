Khởi tố Giám đốc CDC Khánh Hoà và hai người liên quan việc mua kit test Việt Á

Trưa 17/6, Công an tỉnh Khánh Hoà đã thông tin về vụ việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và khám xét trụ sở Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Khánh Hoà (CDC Khánh Hoà) liên quan đến việc mua mua thiết bị y tế chống dịch COVID - 19 mà báo Tiền Phong đã phản ánh.

Theo Công an Khánh Hoà, ngày 15/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại CDC Khánh Hoà, Công ty TNHH Phát triển Công nghệ ứng dụng Việt Nam (viết tắt VNDAT) và các công ty, đơn vị có liên quan.

Giám đốc CDC Khánh Hoà Huỳnh Văn Dõng bị khởi tố, nhưng được tại ngoại

Đồng thời, Công an Khánh Hoà cũng ra các quyết định khởi tố bị can về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự đối với Huỳnh Văn Dõng (Giám đốc CDC Khánh Hòa), Trần Quốc Huy (Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính CDC Khánh Hòa) và Nguyễn Thị Thúy (Giám đốc Phòng Dự án Công ty VNDAT; đã bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam trong một vụ án khác).

Công an dẫn giải Trần Quốc Huy ra khỏi trụ sở CDC Khánh Hoà

Công an cũng ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huỳnh Văn Dõng (do ông này đang điều trị chấn thương do tai nạn giao thông - PV); lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quốc Huy và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Huỳnh Văn Dõng và Trần Quốc Huy.

Sau khi Viện KSND tỉnh Khánh Hòa phê chuẩn, ngày 17/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành tống đạt các thủ tục tố tụng đối với 3 bị can nêu trên; thi hành lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Huỳnh Văn Dõng, Trần Quốc Huy đảm bảo đúng theo quy trình, quy định tố tụng hình sự.

Cán bộ CDC Khánh Hoà đã ăn hoa hồng của Việt Á trong việc mua kit xét nghiệm COVID- 19

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong năm 2020 và 2021, CDC Khánh Hòa được giao sử dụng ngân sách Nhà nước và nguồn thu dịch vụ để thực hiện mua sắm bằng hình thức đấu thầu phục vụ phòng, chống dịch. Thực hiện chủ trương và chỉ đạo của ông Huỳnh Văn Dõng (Giám đốc, Tổ trưởng Tổ chuyên gia đấu thầu CDC Khánh Hòa), ông Trần Quốc Huy được giao nhiệm vụ tổ chức mua sắm và thực hiện toàn bộ hồ sơ đấu thầu mua sắm kit test PCR đã cấu kết, thông đồng với Nguyễn Thị Thúy thực hiện trái pháp luật 5 gói thầu mua sắm các bộ hóa chất xét nghiệm IVD dùng cho tách chiết axit nucleic phục vụ xét nghiệm COVID-19 với tổng giá trị 14,215 tỷ đồng cho CDC Khánh Hòa, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 9,86 tỷ đồng.

Trong quá trình thực hiện mua sắm theo các gói thầu, ông Huỳnh Văn Dõng và một số nhân viên CDC Khánh Hòa có nhận tiền phần trăm, hưởng lợi từ các công ty trúng thầu, trong đó có sản phẩm do Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á sản xuất. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục điều tra làm rõ, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản cho Nhà nước.