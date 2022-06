[NÓNG] Khám xét trụ sở CDC Khánh Hoà, thu giữ tài liệu điều tra vụ Việt Á

TPO - Một số cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Khánh Hoà đã bị khởi tố để điều tra vì có sai phạm trong việc mua thiết bị, vật tư y tế của Công ty CP Công nghệ Việt Á. Sáng nay, công an khám xét trụ sở CDC Khánh Hòa, thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Sáng 17/6, lực lượng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa có mặt tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Khánh Hòa tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi làm việc của một số cán bộ thuộc trung tâm này.

Khoảng 9h30 sáng cùng ngày, nhiều cán bộ công an đi trên bốn ô tô đến trụ sở CDC Khánh Hòa. Lực lượng công an mang theo nhiều thùng giấy, tiến hành việc khám xét. Công an dẫn giải một người được cho là kế toán trưởng CDC Khánh Hòa.

Nguồn tin của Tiền Phong cho hay, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố bị can một số cán bộ của CDC Khánh Hòa do liên quan việc mua sắm thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19 từ Công ty CP Công nghệ Việt Á.

Trao đổi với PV Tiền Phong, Thượng tá Trần Minh Trúc - Trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết sẽ thông tin cho báo chí việc khởi tố một số cán bộ thuộc CDC Khánh Hòa.

Trước đó, cuối tháng 2 vừa qua, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa có công văn đề nghị Sở Tư pháp tỉnh này hỗ trợ phục vụ điều tra vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại CDC Khánh Hòa. Đơn vị này đề nghị Sở Tư pháp Khánh Hoà hỗ trợ thông báo trên hệ thống thông tin đến toàn bộ văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh, trong đó yêu cầu không thực hiện công chứng làm các thủ tục mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp tài sản liên quan đến 10 cá nhân thuộc CDC Khánh Hòa. Trong đó có ông Huỳnh Văn Dõng - Giám đốc CDC Khánh Hòa.

Như Tiền Phong đã phản ánh, để phục vụ công tác chống dịch COVID-19 tại tỉnh Khánh Hòa, từ năm 2020 đến 2021, CDC Khánh Hòa đã chi 26 tỷ đồng mua hơn 63.000 kit xét nghiệm do Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á sản xuất thông qua công ty trung gian. Cụ thể, năm 2020, CDC Khánh Hòa mua 4.700 kit xét nghiệm. Năm 2021, CDC Khánh Hòa mua hơn 58.000 kit xét nghiệm. Giá mua các kit xét nghiệm từ 367.500 đến 509.250 đồng/bộ, bằng hình thức đấu thầu qua mạng và chào hàng cạnh tranh. CDC Khánh Hòa không thực hiện mua sắm trực tiếp từ Công ty Việt Á mà thông qua Công ty TNHH Khoa học Hợp Nhất bằng hình thức đấu thầu qua mạng và chào hàng cạnh tranh. Việc mua sắm này được chia thành nhiều đợt, với nhiều mức giá khác nhau từ 367.500 đến 509.250 đồng/kit. Còn Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa đã trực tiếp mua kit xét nghiệm từ Công ty Việt Á với mức giá lên 525.000 đồng/kit.