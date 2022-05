Vì sao Công an yêu cầu định giá thiết bị y tế CDC Khánh Hoà mua sắm?

TPO - Tối 24/5, nguồn tin cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam vợ chồng Giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Tường Hy Quân có trụ sở tại số 30/13, khu phố Tân Phước, phường Tân Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".