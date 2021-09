Khánh Vy chia sẻ sau số đầu làm MC 'Đường lên đỉnh Olympia', nhận cả khen ngợi và góp ý

Những ngày qua, thông tin "Hot girl 7 thứ tiếng" Trần Khánh Vy thay thế MC Diệp Chi dẫn chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả và cộng đồng mạng.

Mới đây, sau khi số đầu tiên "Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ 22 phát sóng, Khánh Vy đã có chia sẻ dài trên trang cá nhân.

Cô viết: “Chào mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người vì đã dành thời gian quan tâm, ủng hộ, góp ý… cho sự xuất hiện của mình khi lần đầu tiên được góp mặt ở "Đường lên đỉnh Olympia" với vai trò MC. Một cô gái còn chưa nhiều kinh nghiệm, được tiếp bước những thế hệ đàn anh, đàn chị giỏi giang, nhiều kinh nghiệm trong nghề để dẫn dắt một chương trình huyền thoại, điều đầu tiên mình muốn nói đó là sự biết ơn và cảm kích nhiều lắm”.

Tâm thư dài của Khánh Vy trên trang cá nhân.

Bên cạnh đó, Khánh Vy cũng không quên hứa sẽ cố gắng trau dồi thêm kiến thức, kinh nghiệm để không phụ lòng khán giả cũng như mong tất cả những lời khuyên, những đóng góp của mọi người là nguồn động lực lớn lao để cô hoàn thiện hơn. Cuối cùng, Khánh Vy gửi lời chúc đến tất cả thí sinh của mùa thi Olympia năm thứ 22 thật bình tĩnh, tự tin, thể hiện hết khả năng của mình.

Đa số khán giả đều gửi lời chúc mừng và ủng hộ Khánh Vy.

Dưới bài đăng của Khánh Vy, đa số bình luận đều thể hiện sự ủng hộ và chúc mừng “nữ MC trẻ nhất VTV”: “Trẻ tuổi mà giỏi quá trời, ngưỡng mộ em, chúc em mãi rực rỡ nhé!”, “Chúc mừng cháu, dẫn tuyệt vời lắm!”, “Chúc mừng em, dẫn tốt lắm”.

Bên cạnh đó, cũng có một số góp ý về cách ăn mặc của Khánh Vy ở lần đầu lên sóng có phần trưởng thành hơn so với tuổi. “Cảm giác vì đây là chương trình mang tính giáo dục nên cho nữ MC mặc đồ quá chuẩn mực thành ra tội nghiệp cô MC bị đóng khung trong bộ quần áo. Mong em và êkip sớm định hướng cho style của em thật phù hợp với chương trình” - một khán giả bày tỏ ý kiến.

Khánh Vy là gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ qua các chương trình về ngoại ngữ.

Khánh Vy (1999) được biết tới với biệt danh "Hot girl 7 thứ tiếng", sở hữu thành tích học tập ấn tượng. Cô tốt nghiệp loại giỏi khoa Quan hệ Quốc tế, Học viện Ngoại giao.

Trước đây, Khánh Vy từng dẫn nhiều chương trình về tiếng Anh trên kênh VTV7 như "IELTS On The Go, Follow Us, Crack’em up, English in a minute, 8 IELTS".

Vào năm 2020, cô đã xuất sắc lọt top 5 hạng mục "Người dẫn chương trình ấn tượng" tại VTV Awards bên cạnh những MC có tên tuổi. Bên cạnh đó, Khánh Vy còn sở hữu kênh YouTube về Tiếng Anh với lượt theo dõi hơn 1 triệu.

Mới đây nhất, cô được mời làm đại sứ chia sẻ hành trình của mình trên chương trình “Ted talk”.