Hãy nói lời yêu: Bảo Hân than nghèo không có gì mặc, nhưng lại được vui vẻ hôn Anh Vũ

Bảo Hân thừa nhận áp lực là có thật, bởi thành công vai Ánh Dương trong “Về nhà đi con” khiến cô sinh viên lo lắng. Thế nhưng cô vui vẻ nhận vai Thanh Tú trong “Hãy nói lời yêu”. Tú là người chịu khó, chân thành luôn suy nghĩ tích cực và biết chấp nhận hoàn cảnh. Cô là bạn tốt của Hoàng My (Quỳnh Kool), luôn hiểu và thương cô bạn thân. Phác thảo về nhân vật Hoàng My khiến khán giả không còn nhìn thấy cô gái cá tính trong "Về nhà đi con" nữa.

Không chỉ vui với nhân vật mới thoát khỏi cái bóng của Ánh Dương, Bảo Hân còn thật thà kể có nhiều cảnh hôn trên màn ảnh. Trong “Về nhà đi con”, nhân vật của Bảo Hân bị Bảo (Quang Anh) cưỡng hôn, nhưng trong “Hãy nói lời yêu”, Bảo Hân bắt cặp với Anh Vũ và có nhiều nụ hôn ngọt ngào. Trailer phim hé lộ ít nhất hai nụ hôn lãng mạn, ngọt ngào giữa Thanh Tú và bạn trai do diễn viên Anh Vũ thủ vai.

Điều duy nhất khiến Bảo Hân còn băn khoăn mãi mới dám thổ lộ là “nhân vật quá nghèo, nghèo đến nỗi không có quần áo để mặc”. Bảo Hân rất mong mỏi được thay đổi ngoại hình, được ăn mặc khác với Dương của “Về nhà đi con” nhưng vẫn chưa được toại nguyện.

“Hãy nói lời yêu” bắt đầu bằng sự đổ vỡ niềm tin của Hoàng My (Quỳnh Kool) với cha mẹ. Giống nhiều người trẻ khác, Hoàng My chọn cách đối đầu với cha mẹ trong cuộc sống, ảo tưởng rằng quan điểm của mình là đúng. Phim là hành trình sai lầm, vấp ngã và trả giá của Hoàng My, đồng thời cũng là hành trình để cha mẹ và con cái lắng nghe nhiều hơn.

Phim có sự tham gia của NSND Trọng Trinh, nghệ sĩ Nguyệt Hằng, diễn viên Bảo Hân, Quang Anh, Hà Việt Dũng, Công Dương, Anh Vũ.