Hai ngày, trộm 12 điện thoại của du khách ở chợ đêm Đà Lạt

TPO - Công an TP.Đà Lạt vừa bắt giữ một nhóm gồm 4 đối tượng chuyên móc túi, trộm cắp tài sản tại chợ đêm Đà Lạt. Bước đầu, nhóm này khai đã móc trộm 12 chiếc điện thoại di động của du khách vào các đêm 30/4 và 1/5.

Ngày 2/5, Đội CSHS Công an TP.Đà Lạt dẫn giải Phạm Thị Hậu (32 tuổi, trú Phường Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk); Trương Thị Hải, Phạm Kim Vân, và Lê Vi Vũ (cùng 31 tuổi, trú huyện Bù Gia Mập, Bình Phước) đi thực nghiệm hiện trường các vụ móc túi, trộm cắp ĐTDĐ của 12 người tại khu vực chợ đêm Đà Lạt để phục vụ công tác điều tra.

Đưa đối tượng đi thực nghiệm hiện trường

Theo điều tra ban đầu, lợi dụng dịp lễ 30/4 - 1/5, lượng du khách tham quan Đà Lạt tăng đột biến, các đối tượng này rủ nhau lên Đà Lạt, trà trộn vào đám đông ở chợ đêm để thực hiện hành vi móc túi, trộm cắp tài sản. Hậu và Vân trực tiếp móc túi du khách, Hải là người cảnh giới, nhận tài sản trộm cắp được rồi đưa cho Vũ tẩu tán.

Chỉ trong khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ đêm 1/5, nhóm đối tượng trên đã thực hiện trót lọt 3 vụ trộm điện thoại di động của 3 du khách, gồm Iphone 11, Iphone 11 Pro max và Iphone 7 plus. Nạn nhân là chị V.T.H.P (27 tuổi, trú TP.HCM), chị H.T.C.L (23 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) và em Lê Hoàng Tú Vy (15 tuổi, ngụ tỉnh Long An).

Khi phát hiện bị mất tài sản, các bị hại đã đến cơ quan công an trình báo. Công an TP.Đà Lạt đã tiến hành xác minh, truy dấu vết nghi can. Xác định Lê Vi Vũ đang cất giấu 3 điện thoại có đặc điểm như lời khai của các bị hại, trinh sát đưa đối tượng về trụ sở đấu tranh.

Đối tượng Lê Vi Vũ

Từ lời khai của Vũ, Công an TP.Đà Lạt tiếp tục triệu tập 3 đối tượng Hậu, Hải và Vân đến trụ sở cơ quan làm việc. Bước đầu, các đối tượng thừa nhận hành vi trộm cắp; đồng thời khai thêm, trong đêm 30/4 đã thực hiện trót lọt 9 vụ móc túi, trộm được 9 ĐTDĐ của du khách tại chợ đêm Đà Lạt.

Cơ quan điều tra đã khám xét nơi ở, thu giữ toàn bộ tang vật vụ án gồm 12 ĐTDĐ và đang tiếp tục điều tra, xác định người bị hại để làm rõ vụ án.