Hà Nội: Tạm giam nguyên Phó Chủ tịch xã tàng trữ ma tuý

TPO - Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Minh Công – nguyên Phó Chủ tịch xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”.

Ngoài Phạm Minh Công, cơ quan CSĐT cũng khởi tố đối tượng Đặng Đình Hoan (SN 1977, trú xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”. Cả hai bị can đều bị tạm giam 3 tháng để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, theo tài liệu của cơ quan công an, ngày 5/4, tổ công tác Công an phường Hà Cầu (Hà Đông) trong quá trình tuần tra phát hiện Đặng Đình Hoan (SN 1977, ở Thanh Trì, Hà Nội) đang có hành vi bán ma túy cho Phạm Minh Công (SN 1981) - Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ. Cơ quan công an thu được vật chứng 0,339 gam heroin.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Minh Công khai, khoảng 8h cùng ngày, Công điều khiển xe máy từ nhà đến trung tâm cai nghiện để uống thuốc Methadone. Sau đó, Công lấy điện thoại gọi cho Hoan nhờ mua ma túy. Hai người hẹn gặp nhau tại ngã tư đường tiếp giáp khu đô thị Văn Phú, phường Hà Cầu, quận Hà Đông để giao “hàng”.

Nhận lời, Hoan đến khu vực Cầu Tó (Thanh Trì), mua được 1 túi heroin với giá 400.000đ, rồi đến điểm hẹn gặp Công. Quá trình giao dịch, Công và Hoan bị lực lượng Công an bắt giữ.

Điều đáng nói, khi đang giữ cương vị Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Phong Phạm Minh Công đã tự ý bỏ việc, bỏ nhiệm sở (từ ngày 22/1/2021) cho đến ngày 3/2/2021, Công mới có đơn xin nghỉ việc vì lý do sức khỏe.

UBND xã Hồng Phong đã có văn bản báo cáo gửi Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Chương Mỹ, UBND xã cũng đã 3 lần gửi thông báo triệu tập nhưng vị Phó Chủ tịch xã này đều không đến.

Ngày 3/4/2021, UBND xã Hồng Phong đã tổ chức cuộc họp với sự tham dự của lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ và các đơn vị liên quan để xem xét, kiểm điểm đối với Phạm Minh Công. Sau khi bỏ phiếu kín, 100% đồng ý hình thức kỷ luật, bãi nhiệm đối với ông Phạm Minh Công.

Lãnh đạo UBND huyện Chương Mỹ cho biết, đơn vị đã thực hiện xong công tác cán bộ và luân chuyển một công chức về thay thế đảm bảo đúng quy trình.