Dưới quyền ông Lê Hải Trà, HoSE chi gần 500 tỷ để giám sát thị trường

Báo cáo thường niên mới công bố của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) cho thấy, doanh thu của HoSE được hình thành từ 3 hoạt động chính gồm: doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ; doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ; doanh thu từ hoạt động tài chính.

Năm 2021, ông Lê Hải Trà giữ chức vụ Tổng Giám đốc và tổng doanh thu của HOSE đạt trên 3.237 tỷ đồng, tăng 2.185,46 tỷ đồng, tương đương tăng 208% so với năm 2020 và đạt 187% so với kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ chiếm phần lớn trong cơ cấu doanh thu của HoSE, tương đương 92,23%, đạt hơn 2.985 tỷ đồng, tăng 228,8% so với năm 2020.

Theo HoSE, sự tăng trưởng doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ năm nay được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng của hoạt động giao dịch chứng khoán. Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động cung cấp dịch vụ cũng ghi nhận tăng trưởng đạt trên 110,78 tỷ đồng, tương ứng tăng 30,87% so với năm 2020. Tuy nhiên, doanh thu hoạt động tài chính năm 2021 ghi nhận đạt 51,37 tỷ đồng, giảm 12,58% so với năm 2020.

Ông Lê Hải Trà - Tổng Giám đốc HoSE phát biểu tại một sự kiện (ảnh: Tư liệu)

Tổng chi phí trong năm 2021 của HoSE là 701,34 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 95% so với năm 2020. Đáng chú ý, chi phí giám sát thị trường là chi phí có tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu chi phí của HoSE, chiếm 70,6% tương ứng 494,86 tỷ đồng, tăng 241,7% so với năm 2020.

HoSE lý giải chi phí trên có sự biến động tỷ lệ thuận với doanh thu từ hoạt động giao dịch chứng khoán. Chi phí công cụ, dụng cụ khấu hao tài sản cố định chiếm 8,37% tổng chi phí với mức 58,72 tỷ đồng, tăng 5,4% so với năm ngoái. Khoản chi phí lương và các khoản phải đóng cho người lao động tăng 12,3%, chiếm 11,9% tổng chi phí. Phần chi phí còn lại chiếm 9,17% trong tổng cơ cấu chi phí của HoSE năm 2021.

Năm 2021, HoSE nộp về NSNN và cơ quan cấp trên khoảng 2.315,8 tỷ đồng, tăng 356,4% so với năm 2020. Trong đó, thuế thu nhập doanh nghiệp là 507,3 tỷ đồng, tăng hơn 369 tỷ đồng, tương đương gần 267% so với năm 2020.

Bà Nguyễn Thị Việt Hà - Quyền Chủ tịch HoSE - cho biết, 2021 thị trường chứng khoán Việt Nam có một năm bứt phá, tăng trưởng mạnh mẽ và dẫn đầu ASEAN về tốc độ tăng trưởng giá trị giao dịch và vốn hóa trên thị trường chứng khoán. Chỉ số VN-Index thiết lập đỉnh mới với 1.500,81 điểm, cao nhất trong 21 năm hoạt động của thị trường.

Vốn hóa thị trường cổ phiếu trên HoSE vào cuối năm 2021 đạt hơn 5,8 triệu tỷ đồng với 46 DN niêm yết có vốn hóa trên 1 tỷ USD, trong đó, 3 DN vốn hóa trên 10 tỷ USD. Hơn 49.000 tỷ đồng đã được huy động thông qua thị trường chứng khoán, tăng hơn 5 lần so với năm 2020.

Chiều 18/5, UBKT Trung ương quyết định khai trừ ra khỏi Đảng ông Lê Hải Trà, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE). Trước đó, tháng 3/2022, UBKT Trung ương kết luận ông Lê Hải Trà và một số cá nhân khác thuộc Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để một số tổ chức, cá nhân thuộc Ủy ban có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong việc tham mưu xây dựng thể chế, chính sách và thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán, để một số tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật, thao túng thị trường, thu lợi bất chính.

Trong một diễn biến liên quan, chiều tối 18/1/2022, trên các trang mạng xã hội đã lan truyền tin đồn về việc ông Lê Hải Trà bị cơ quan công an bắt vào 18h cùng ngày. Thời điểm đó, HoSE đã phát đi thông báo phủ nhận tin đồn này.

