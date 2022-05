Đồng hương Hoa hậu Đỗ Thị Hà sở hữu vòng eo nhỏ nhất Miss World Việt Nam 2022

TPO - Nguyễn Phương Nhi - cô gái đến từ Thanh Hóa sở hữu vòng eo nhỏ nhất tại cuộc thi Miss World Việt Nam 2022. Trong khi đó, người đẹp An Giang đứng ở vị trí thứ 2 với số đo 57,5 cm.

Nguyễn Phương Nhi

Nguyễn Phương Nhi là cái tên được chú ý ngay từ đầu cuộc thi Miss World Việt Nam 2022. Với nhan sắc ngọt ngào, cô nàng được mệnh danh là "thần tiên tỷ tỷ" của cuộc thi năm nay. Theo công bố từ BTC cuộc thi, Phương Nhi là thí sinh có vòng eo nhỏ nhất với 57 cm.

Phương Nhi sinh năm 2002 tại Thanh Hóa, cô thuộc nhóm thí sinh nặng kí lọt Chung kết Miss World Việt Nam 2022. Phương Nhi hiện đang theo học chuyên ngành Luật thương mại Quốc tế, Đại học Luật Hà Nội. Ngoài tiếng Anh, cô còn học thêm tiếng Tây Ban Nha.

Lần đầu tiên tham gia một cuộc thi nhan sắc nên các kỹ năng catwalk, tạo dáng trước ống kính của nữ sinh 20 tuổi chưa thực sự hoàn thiện. Tuy nhiên, cô tiến bộ rõ rệt qua từng vòng thi. Với gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ mỗi bức ảnh xuất hiện trên fanpage cuộc thi của Phương Nhi đều nhận được lượt tương tác “khủng” từ khán giả.

Phan Lê Hoàng An

Phan Lê Hoàng An sinh năm 2000, quê ở Tiền Giang. Ngoài Phương Nhi, Phan Lê Hoàng An cũng được xếp vào nhóm thí sinh có vòng eo "con kiến". Hoàng An sở hữu chiều cao 1m70 và số đo vòng hai 57,5cm.

Hoàng An là một trong những thí sinh có trình độ ngoại ngữ ấn tượng tại cuộc thi Miss World Việt Nam 2022. Cô là cựu học sinh chuyên Anh của trường THPT Mạc Đĩnh Chi (TP.HCM), từng giành giải ba học sinh giỏi cấp thành phố. Hiện cô đang là sinh viên Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM.

Người đẹp sử dụng thành thạo tiếng Anh, từng đạt điểm IELTS 8.0 trong kỳ thi đầu tháng 8/2020. Ngoài ra, Hoàng An còn có thể giao tiếp bằng tiếng Tây Ban Nha.

Hoàng An chia sẻ, cô từng nhận phải nhiều lời đánh giá không hay về nhan sắc. Tuy nhiên, khi lớn lên, Hoàng An nhận ra bản thân đẹp là khi tự tin vào mình. "Tôi yêu mọi khuyết điểm trên cơ thể mình. Tôi quyết định thi vì không muốn bỏ qua cơ hội làm những gì mình thích khi còn trẻ"- Hoàng An giãi bày.

Trước khi đến với Miss World Việt Nam 2022, Hoàng An từng tham gia một số cuộc thi, trong đó có Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020.