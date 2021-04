Đối tượng ‘cải trang’ cán bộ Bộ Công an, dùng nhiều giấy tờ mua trên mạng

TPO - “Nổ” là cán bộ Bộ Công an đến liên hệ làm việc và xuất trình giấy giới thiệu giả, một đối tượng bị Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang lật tẩy.

Ngày 12/4, Trung tá Nguyễn Đức Hậu - Trưởng Công an TP Long Xuyên cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lý Quang Thái (42 tuổi, ngụ quận 6, TPHCM) để tiếp tục điều tra về hành vi “Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác”. Đồng thời, tiếp tục điều tra làm rõ một số vụ việc khác do Thái sử dụng giấy tờ giả liên hệ thực hiện hành vi vi phạm.

Đối tượng Thái.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 14h ngày 28/12/2020, Thái điều khiển xe ôtô biển kiểm soát 93A-076.94 đến Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh An Giang và xuất trình giấy giới thiệu do Bộ Công an cấp để liên hệ xác minh nguồn gốc xe ôtô biển số 67A – 070.73.

Nhiều giấy tờ Thái khai đặt làm giả trên mạng.

Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện giấy giới thiệu trên là giả mạo nên tiến hành bàn giao đối tượng cùng các giấy tờ liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên, tiếp tục điều tra, xác minh theo thẩm quyền.

Tại đây, kiểm tra trên người và trong hành lí của Thái có thẻ Đảng viên, chứng minh Công an nhân dân và nhiều thẻ căn cước công dân cùng các giấy tờ khác mang tên Lý Quang Thái. Theo lời khai của “cán bộ dỏm”, số giấy tờ trên được y đặt làm giả trên mạng.