Diva Hồng Nhung make up tại nhà, lên sóng 'Hát để sẻ chia'

TPO - Nữ ca sĩ tự chuẩn bị, setup bối cảnh, trang phục và make up với sự hỗ trợ của chính những thành viên trong gia đình để lên sóng trong chương trình “Sing for life, sing for Love - Hát để sẻ chia", kêu gọi hỗ trợ lao động khó khăn do đại dịch tại TPHCM và các tỉnh phía Nam.