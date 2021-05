Diễm My 6x gửi lời ngọt ngào tới ông xã nhân dịp sinh nhật

Sáng 2/5, Diễm My đăng tải hình ảnh chụp chung cùng ông xã trên trang cá nhân để chúc mừng sinh nhật người bạn đời. Diễn viên sinh năm 1962 nhắn nhủ: "Cảm ơn ông xã, người đã mang đến cho em nhiều niềm vui trong cuộc sống và cho em một gia đình hạnh phúc. Hôm nay là sinh nhật ông xã, em chúc anh luôn mạnh khỏe, vui vẻ, yêu đời, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và công việc. Em yêu ông xã rất nhiều"

Khoảnh khắc ngọt ngào của Diễm My và ông xã Hà Tôn Đức

Vẻ ngoài rạng rỡ, trẻ trung của người đẹp gốc Huế ở tuổi trung niên

Dù đã bên nhau gần 30 năm, "nữ hoàng ảnh lịch" và ông xã doanh nhân vẫn thường xuyên chia sẻ những bức ảnh lãng mạn và không ngại dành cho nhau những lời tình tứ trên mạng xã hội. Phía dưới bức ảnh, nhiều bạn bè và khán giả gửi lời chúc mừng sinh nhật tới ông xã Diễm My, đồng thời phải "ghen tị" với cặp đôi vì quá cả hai quá đỗi ngọt ngào.

Nếu như diễn viên 60 tuổi nổi tiếng với vẻ đẹp "vượt thời gian", thì người bạn đời của Diễm My cũng vô cùng lịch lãm, phong độ

"Nữ hoàng ảnh lịch" năm 1993 thường xuyên chia sẻ những hình ảnh bên ông xã

Tổ ấm hạnh phúc của cặp đôi nổi tiếng

Diễm My và ông xã kết hôn năm 1994. Doanh nhân Hà Tôn Đức khi ấy là một Việt kiều mới về nước. Cả hai quen nhau tại một phòng gym và Diễm My tiết lộ chính cô là người chủ động "cầm cưa". Hiện tại, cặp đôi tận hưởng cuộc sống viên mãn với hai cô con gái là Thùy My và Quế My.