Dân 3 xã ngóng một cây cầu

TP - Hàng chục năm nay, người dân ở khu vực Bến Cây Gạo nối 3 xã Ninh Trung, Ninh An và Ninh Sơn (thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) gặp nhiều khó khăn khi đi lại trên chiếc cầu gỗ nhỏ tạm bợ bắc ngang sông Lốt.

Khu vực Bến Cây Gạo là nơi tiếp giáp giữa 3 xã Ninh Trung, Ninh An và Ninh Sơn bị chia cắt bởi một đoạn của dòng sông Lốt rộng khoảng 60m. Nhiều năm nay người dân 3 xã trên tự lấp đất đá tạo thành hai mố cầu và đoạn cầu tạm bắc qua được làm bằng thân 2 cây dừa, không có lan can, chỉ đủ một xe máy đi qua vào mùa khô để phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày.

Cây cầu tạm khu vực Bến Cây Gạo

Thường xuyên qua lại trên cây cầu này, ông Lương Minh Châu (49 tuổi, ở thôn Quảng Thiện, xã Ninh An) than thở: “Tôi là dân xã Ninh An nhưng thường phải qua Ninh Trung để đi làm. Đi đường vòng phải mất đến 30 phút, còn đi qua cầu chỉ mất 10 phút nên tôi thường chịu khó cẩn thận đi qua cầu cho tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, tôi chỉ dám đi vào mùa khô, còn những ngày mưa bão, nước dâng lên ngập cầu thì không tài nào qua được”.

Ông Đào Đức Hải - Trưởng thôn Phú Sơn, xã Ninh Trung, cho biết: Thôn này nằm giáp xã Ninh An, có tổng số 360 hộ với 1.440 nhân khẩu. Bà con nơi đây đều làm nông, thường xuyên phải qua lại 2 xã lân cận là Ninh An và Ninh Sơn để đi làm, vận chuyển và buôn bán nông sản. Tuy nhiên, cây cầu nối liền 3 xã quá nhỏ và không chắc chắn nên khi vận chuyển số lượng nông sản lớn, bà con phải đi đường vòng gấp đôi thời gian khi đi qua cầu. “Hằng ngày, các em học sinh đi học đều phải qua chiếc cầu này. Vào mùa mưa bão, nước dâng cao, có nhiều trường hợp người và xe bị nước cuốn rất nguy hiểm. Tuy chưa có trường hợp quá đáng tiếc nào xảy ra, nhưng đây vẫn là mối lo lắng lớn của bà con trong thôn”, ông Hải chia sẻ.

Cử tri xã Ninh Trung và Ninh An đã nhiều lần kiến nghị lên HĐND thị xã Ninh Hòa đề xuất thị xã quan tâm đầu tư xây dựng một cây cầu kiên cố để việc đi lại thuận tiện, đỡ nguy hiểm.

Trong báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, UBND thị xã Ninh Hòa cho biết: “Lòng sông khu vực Bến Cây Gạo hiện nay rất lớn, vào mùa mưa nước lớn người dân không thể qua lại được mà chỉ có thể đi lại vào mùa khô bằng cây cầu tạm. Đối với nội dung này, UBND thị xã ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri nhưng vì nguồn kinh phí hạn hẹp nên chưa thể đầu tư cây cầu qua sông Bến Cây Gạo. UBND thị xã Ninh Hòa sẽ có phương án đầu tư trong thời gian tới. Trước mắt, để đảm bảo giao thông cho bà con đi lại giữa các xã vào mùa khô, UBND thị xã sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn đi khảo sát thực tế để có phương án sửa chữa cây cầu tạm và đường dân sinh cho bà con đi lại được đảm bảo và an toàn”.

Ông Nguyễn Minh Thư - Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa, cho biết: Theo kế hoạch, sau khi khảo sát, thị xã sẽ có chủ trương xây cầu mới dựa trên bản thiết kế, tính toán kinh phí xây dựng. Bước tiếp theo, thị xã sẽ trình HĐND thị xã để đưa việc xây cầu vào kế hoạch đầu tư công trung hạn.