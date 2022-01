Chồng Việt Hương lên tiếng sau kết luận của Bộ Công an về từ thiện của một số nghệ sĩ

TPO - Sau khi Bộ Công an xác định, ca sĩ Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, danh hài Trấn Thành, MC Đại Nghĩa và bà Nguyễn Thị Hương (mẹ ca sĩ Hồ Ngọc Hà) không có hành vi gian dối, chiếm đoạt tiền ủng hộ từ thiện của các nhà hảo tâm thì nhạc sĩ Hoài Phương- chồng danh hài Việt Hương có chia sẻ xoay quanh vấn đề này.

Trên trang cá nhân, nhạc sĩ Hoài Phương chia sẻ kết luận của Bộ Công an về việc kêu gọi quyên góp và làm từ thiện của một số nghệ sĩ.

Kèm với đó, ông xã của Việt Hương bày tỏ sự bức xúc trước hành vi vu khống, bịa đặt, nhục mạ nghệ sĩ trong nhiều tháng qua của một số cá nhân. Hoài Phương thổ lộ: “Cuối cùng thì chính nghĩa cũng đã thắng. Kết quả điều tra của Bộ Công an xác định các nghệ sĩ Thuỷ Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Đại Nghĩa, Hoài Linh và bà Nguyễn Thị Hương đã "không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, không có dấu hiệu phạm tội nên Bộ Công an ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự" là một cái tát thẳng vào mặt những kẻ đã bịa đặt, vu khống, nhục mạ, làm mất danh dự của những nghệ sĩ trong nhiều tháng qua. Có ai có gan đứng lên xin lỗi các nghệ sĩ mà họ đã đặt điều, chửi rủa bấy lâu nay không nhỉ?”.

Theo đó, ngày 21/1, Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) đã thông báo về kết quả giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm.

Từ tháng 5/2021, C02 nhận phản ánh việc ca sĩ Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, MC Trấn Thành, MC Đại Nghĩa và bà Nguyễn Thị Hương huy động tiền từ thiện để cứu trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi đợt lũ năm 2020. Những người này bị tố giác thiếu minh bạch khi phân phối, sử dụng tiền quyên góp.

Sau khi xác minh, C02 xác định các nghệ sĩ trên không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, không có dấu hiệu phạm tội nên không khởi tố vụ án hình sự.

Thời gian qua, vợ chồng Việt Hương không ít lần vướng ồn ào không minh bạch tiền từ thiện hay kêu gọi quyên góp từ nước ngoài. Tuy nhiên, Việt Hương nhiều lần khẳng định, cô chưa từng kêu gọi quyên góp tiền để làm từ thiện. “Tôi sẽ giúp đỡ bà con nghèo đến khi không làm được nữa thì thôi. Vợ chồng tôi cũng không quyên tiền nên đừng chửi bới tôi nữa. Miễn sao bà con có cái ăn là tôi vui rồi”- Việt Hương giãi bày.

Việt Hương và ông xã Hoài Phương là một trong những cặp đôi nghệ sĩ tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện để hỗ trợ người dân TP. HCM trong giai đoạn dịch bệnh. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ cũng liên tục vướng vào những tin đồn liên quan đến việc làm từ thiện.

“Tôi tự bỏ tiền làm từ thiện, tôi không kêu gọi quyên góp của bất cứ ai một đồng nào. Tôi xin nhắc lại lần nữa và xin chân thành cảm ơn. Còn tất cả những thông tin tràn lan thì tôi không biết cũng như không quan tâm, mà tôi chỉ quan tâm việc mình đem đến đồ ăn cho mọi người trong lúc cấp bách”- Việt Hương nhấn mạnh thêm.