Ca nhiễm COVID-19 không rõ nguồn lây, bộ đội tức tốc khử khuẩn nhiều khu vực ở TP Vinh

Đến 10 giờ, ngày 16/6, ngành Y tế Nghệ An đã truy vết 70 F1 của F0 tại Hưng Dũng. Trong đó, số đã lấy mẫu chờ kết quả xét nghiệm là 49, số hiện đang cách ly tập trung là 52. Những ca F1 phân tán rất nhiều địa phương trên toàn tỉnh Nghệ An (do tính chất nghề nghiệp giao tiếp khách hàng ở rải rác) nên vấn đề truy vết F1 và tổ chức lấy mẫu rất khó khăn.