Buổi biểu diễn đầu tiên của ABBA sau gần 40 năm vắng bóng gây 'sốt'

Trích đoạn biểu diễn trong đêm nhạc "Voyage" đầu tiên tổ chức tại London (Video: Daily Mail).

Vào ngày 26/5 vừa qua, bốn thành viên của ABBA: Benny Andersson, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad và Björn Ulvaeus đã có những giây phút hội ngộ đáng nhớ tại concert được tổ chức tại vào quảng trường ABBA nằm trong công viên Queen Elizabeth Olympic, được xây dựng lên để vinh danh nhóm nhạc và những đóng góp của ABBA cho nền âm nhạc thế giới.

Nhóm nhạc pop ABBA nổi tiếng vào những năm 1970 đã trở thành một phần kí ức của nhiều người yêu nhạc

Điểm độc đáo của show diễn “Voyage” là cả bốn thành viên của ABBA xuất hiện trên sân khấu qua những hình ảnh 3D. Nhờ công nghệ chụp chuyển động hiện đại, ABBA được khắc họa trẻ hơn, khiến Benny, Agnetha, Anni-Frid và Björn như được sống lại thời hoàng kim của những năm 1970.

Các thành viên ABBA "ảo" được tái hiện với công nghệ hiện đại

Đến buổi concert, hai giọng ca nữ thanh lịch nhưng không kém phần thời thượng trong bộ đồ trắng kem. Agnetha nữ tính với váy dài và áo trench-coat, Anni-Frid khéo léo thêm chiếc kính râm làm tôn lên chất “girl boss” của bộ suit. Björn khoe vẻ nam tính lịch lãm trong bộ suit đen và Benny tạo điểm nhấn trên trang phục “all-black” với chiếc áo khoác in hoa rực rỡ.

Nhóm nhạc ABBA với gu thời trang cực chất không kém các ngôi sao gen Z hiện nay

Buổi diễn tại London thu hút nhiều fan hâm mộ lâu năm của ban nhạc, trong đó có nhiều người nổi tiếng như siêu mẫu Kate Moss, ca sĩ Kylie Minogue, ngôi sao “Cướp biển vùng Caribbean” Keira Knightley…

Xuất hiện đầu tiên sau hơn ba thập kỷ dưới dạng 3D, các thành viên ABBA “ảo” sẽ biểu diễn những bài hit để đời của nhóm nhạc và những bài hát mới từ album “Voyage” với sự hỗ trợ của những nhạc công chuyên nghiệp nhằm mang đến những trải nghiệm hình ảnh cũng như âm thanh chân thực nhất đến cho khán giả.

Buổi biểu diễn đầu tiên của tour "Voyage" diễn ra tại London, Anh

Nhóm nhạc pop Thụy Điển đình đám hoạt động từ năm 1972 và tan rã vào năm 1982 sau tám album phòng thu được phát hành. Vào năm 2017, bộ tứ tái hợp và cho ra mắt album Voyage với hai bài hát nổi bật “I Still Have Faith in You” và “Don’t Shut Me Down.”

Tay guitar của ABBA - Björn Ulvaeus chia sẻ: “Thật không thể tưởng tượng được những gì chúng tôi có trong hiện tại. Ra mắt album sau 40 năm và chúng tôi vẫn là những người bạn thân thiết, vẫn muốn dành nhiều thời gian bên nhau, đó là sự trung thành tuyệt đối”.

Thùy Linh