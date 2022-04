Biển số siêu đẹp không còn gắn với xe sang?

Vào cuối tháng 3 năm nay, một người đàn ông tại Hải Dương đã mua chiếc Toyota Camry và tự đi bốc biển thì trúng độc đắc với biển hiệu "34A - 555.55". Cách đây vài ngày, một khách hàng cư trú ở Nghệ An sau khi sở hữu chiếc Kia Sonet cũng trúng được biển số đẹp '37A 999.99'. Nhờ đó, giá trị cả hai xe đã tăng gấp nhiều lần. Chiếc Toyota Camry sau đó đã được nhượng lại với giá 3,5 tỷ đồng, còn Kia Sonet tại Nghệ An thì hiện cũng đã có chủ nhân mới và có nhiều nguồn tin anh phải bỏ ra số tiền 2,6 tỷ đồng để sở hữu nó.

Người đàn ông tại Nghệ An bất ngờ 'bốc' được biển số ngũ quý chín.

Những sự việc hiếm có khó tìm xảy ra liên tiếp trên những mẫu xe bình dân, chỉ có giá trên dưới một tỷ đồng đã thể hiện việc bốc biển số nay đã trở nên ngẫu nhiên, minh bạch hơn. Trước đó, giới đam mê chỉ thấy lác đác vài chiếc xe siêu sang mới sở hữu biển số ngũ quý, tứ quý, sảnh tiến.

Biển số đẹp vốn được gắn liền với nhiều chiếc xe siêu sang, có giá mua mới bằng cả một căn biệt thự.

Theo đánh giá của nhiều người, việc ô tô mua mới bốc được biển số đẹp sẽ khiến nhiều người cảm thấy nên đấu giá biển số xe để có khoản tiền nộp về ngân sách Nhà nước, góp phần cải thiện an sinh xã hội tốt hơn. Thêm vào đó, việc đấu giá công khai biển số xe có thể hạn chế được tiêu cực. Ý kiến này đã nảy ra nhiều quan điểm trái chiều.

Theo anh M.N, trú tại phố Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội nói: "Việc đấu giá biển số sẽ giúp tạo nên sự minh bạch, công bằng chứ không ưu ái cho những ai có mối quan hệ. Do đó, một phần số tiền từ hoạt động đấu giá biển số sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước, góp phần làm đầy gói ngân sách chi cho phúc lợi xã hội như xây trường học, bệnh viện, làm đường, hỗ trợ người yếu thế. Vì vậy, người nghèo cũng có thể hưởng lợi ích từ hoạt động này".

Tuy nhiên anh Q.B, trú tại Đống Đa, Hà Nội phản bác ý kiến trên: "Đấu giá biển số sẽ gây ra sự bất công trong xã hội. Điều này khiến ranh giới giữa người giàu và kẻ nghèo ngày càng rõ rệt. Những người đi xe biển số bình thường sẽ cảm thấy thua kém hơn so với các mẫu xe sang mang biển số tứ quý, ngũ quý".

Một số người khác thì có ý kiến trung lập. Họ cho rằng xe hơi thuộc loại tài sản đắt đỏ, vì vậy mua được ô tô giá rẻ, tiết kiệm nhiên liệu và đảm bảo độ bền bỉ là mối quan tâm lớn nhất, biển số xe cũng chỉ là ký hiệu để phân loại các phương tiện khác nhau.

Trên thực tế, biển đẹp hay biển xấu cũng không giúp cho chiếc xe đi nhanh, khỏe hơn mà quan trọng là quá trình vận hành, bảo dưỡng ra sao. Cũng chưa có kiểm chứng khoa học nào khẳng định biển số xe đẹp sẽ mang lại nhiều may mắn tới gia chủ. Tất cả những con số mà nhiều người cho rằng chứa nhiều tài lộc chủ yếu dựa vào quan niệm dân gian, được truyền miệng qua nhiều đời. Do đó, người mua nên cân nhắc cẩn thận khi mua xe gắn biển số đẹp. Quan trọng hơn cả là phải kiểm tra kỹ tình trạng vận hành của chúng, chớ 'vung tay quá trán' để sở hữu xe biển đẹp rồi sau đó mất thêm nhiều tiền cho công cuộc sửa chữa.

Mới đây, theo yêu cầu của Phó Thủ tướng, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế thí điểm cấp quyền lựa chọn biển số xe thông qua đấu giá. Nếu đề án này được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Ba vào tháng 5 tới, việc đấu giá có thể được thí điểm ngay.

Theo nghị quyết thí điểm, quy trình đấu giá biển số sẽ do công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức. Công an cấp tỉnh sẽ ký hợp đồng thuê tổ chức đấu giá tài sản. Quá trình này sẽ hoàn toàn công khai thông qua hình thức trực tuyến, niêm yết rõ ràng giá khởi điểm và thời gian chốt để ai cũng có cơ hội tham gia.

Hiện đang có hai lựa chọn về quyền sử dụng biển số đấu giá. Phương án thứ nhất là người trúng đấu giá sẽ được sử dụng, không được phép chuyển nhượng biển số. Với phương án hai, người trúng đấu giá biển số xe được sử dụng, chuyển nhượng, mua đi bán lại như một loại hàng hóa.