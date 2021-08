Bắt Tổng Giám đốc Cty Cây xanh Hà Nội vì 'thổi giá' cây, gây thiệt hại 30 tỷ đồng

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra Quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước”, đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét, Lệnh bắt tạm giam đối với 7 bị can, trong đó có ông Nguyễn Xuân Hanh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội.