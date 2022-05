Bắt Phó Giám đốc Sở Y tế và cựu Giám đốc CDC Trà Vinh liên quan vụ Việt Á

Ngày 25/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 bị can về hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Trà Vinh và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thuộc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Trần Đắc Thanh, Phó Giám đốc Sở Y tế Trà Vinh. Ảnh: CATV.

Bốn người bị bắt gồm: Trần Đắc Thanh (SN 1972, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh); Nguyễn Văn Lơ (SN 1961, nguyên Giám đốc CDC tỉnh Trà Vinh); Lê Văn Thanh (SN 1965, Phó Trưởng khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh thuộc CDC tỉnh Trà Vinh); Nguyễn Văn Truyền (SN 1973, Chuyên viên Phòng nghiệp vụ dược Sở Y tế tỉnh Trà Vinh).

Sở Y tế Trà Vinh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh xác định, từ năm 2021 đến năm 2022 cả 4 bị can đã phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á thực hiện 8 gói thầu cung cấp trang thiết bị y tế, kit xét nghiệm, sinh phẩm, vật tư y tế tiêu hao phục vụ công tác phòng, chống COVID-19 (tương ứng với 8 hợp đồng) với tổng số tiền hơn 36 tỷ đồng, trong đó Công ty Việt Á ký với Sở Y tế Trà Vinh 5 gói thầu và ký với CDC Trà Vinh là 3 gói thầu.

Trong Quá trình thực hiện 8 gói thầu các đối tượng nêu trên đã có hành vi hợp thức hóa thủ tục đấu thầu gây thiệt hại cho Nhà nước với tổng số tiền khoảng 7,6 tỷ đồng (tại Sở Y tế tỉnh Trà Vinh khoảng 6,9 tỷ đồng; tại CDC tỉnh Trà Vinh khoảng 700 triệu đồng).