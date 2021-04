Bắt giam một chuyên viên 'phù phép' hồ sơ hàng hóa

Trước đó, qua điều tra, Công an TP Hạ Long xác định, ông Nguyễn Hưng Hải (SN 1973, trú tại khu 4D, phường Hồng Hải, TP Hạ Long) có hành vi “phù phép” hàng loạt hồ sơ nhãn hàng cho các doanh nghiệp thông qua việc làm giả Giấy chứng nhận của Bộ KH&CN để các nhãn hàng này được phép đưa ra thị trường tiêu thụ.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan công an đã phát hiện 8 hồ sơ gồm nhiều nhãn hàng chưa được phê duyệt lưu hành theo quy định nhưng đã được biến thành hàng hóa được phép lưu thông. Các mặt hàng được ông Nguyễn Hưng Hải làm giả giấy chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng chủ yếu là sản phẩm thuộc nhóm điện tử như: Đồ chơi điện tử, đèn led, bếp từ…

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hạ Long đã khởi tố hình sự vụ án “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” được quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự hiện hành và bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hưng Hải để tiếp tục mở rộng điều tra các đối tượng, tổ chức liên quan. Hoàng Dương

Tạm giữ 9 đối tượng tàng trữ súng đạn, hung khí

Ngày 16/4, Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) tạm giữ Nguyễn Cao Cường và Nguyễn Ngọc Hải (2 đối tượng đang bị Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu truy nã về hành vi gây rối trật tự công cộng), Trần Minh Vũ (đang có lệnh bắt bị can tạm giam của Công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về tội gây rối trật tự công cộng) và 6 đối tượng khác đến từ Nam Định, Thái Bình, Hà Tĩnh và Hải Phòng.

Trước đó, chiều 15/4, khi kiểm tra hành chính, cơ quan chức năng phát hiện 9 thanh niên này đang tụ tập trong căn nhà của một hộ dân ở xã Đinh Lạc (huyện Di Linh), trong đó có nhiều đối tượng xăm trổ. Trong nhà có 1 khẩu súng ngắn, 2 bình xịt hơi cay, 15 dao lê và mã tấu. Khẩu súng này có 6 viên đạn trong đó 1 viên đã được lên nòng, cùng 18 viên đạn bên ngoài.

Công an huyện Di Linh đã lập biên bản vụ việc, xác minh nhân thân nhóm đối tượng, đồng thời lấy lời khai những người có liên quan để điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ vũ khí và hung khí.