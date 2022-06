Bắt giam các ông Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh, Phạm Công Tạc

TPO - Ngày 7/6, Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh và cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc, vì có sai phạm liên quan vụ Việt Á.

Tối 7/6, Bộ Công an cho biết, quá trình điều tra mở rộng vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và các đơn vị, địa phương liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam các ông Nguyễn Thanh Long, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế; Chu Ngọc Anh, nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội và ông Phạm Công Tạc, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Từ trái sang: Các ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long, Phạm Công Tạc

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Đồng loạt khởi tố, bắt giam 3 cựu cán bộ

Đồng thời, CQĐT cũng ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với các ông Chu Ngọc Anh, ông Phạm Công Tạc về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại Khoản 3, Điều 219, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Riêng ông Nguyễn Thanh Long bị điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Khoản 3, Điều 356, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Ông Chu Ngọc Anh

Theo cơ quan điều tra, hành vi sai phạm của ông Chu Ngọc Anh ở thời kỳ ông này làm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. CQĐT xác định, ông Chu Ngọc Anh có hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong việc giao, quản lý, sử dụng Đề tài khoa học và công nghệ cấp Quốc gia nghiên cứu, chế tạo Kit xét nghiệm COVID-19, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước, đã phạm vào tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Khoản 3, Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Ông Nguyễn Thanh Long, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái các quy định của pháp luật trong việc cấp số đăng ký lưu hành, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương Kit xét nghiệm COVID-19, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước, đã phạm vào tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Ông Phạm Công Tạc, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bị cáo buộc có hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong việc quản lý, sử dụng Đề tài khoa học và công nghệ cấp Quốc gia nghiên cứu, chế tạo kit xét nghiệm COVID-19, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước, đã phạm vào tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại Khoản 3, Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án; rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo triệt để thu hồi cho Nhà nước.

Khai trừ Đảng, xử lý kỷ luật

Sáng 7/6, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc bãi nhiệm tư cách đại biểu và phê chuẩn cách chức với ông Nguyễn Thanh Long.

Ông Nguyễn Thanh Long (sinh ngày 3/9/1966) tại xã Bạch Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

Ngày 6/6/2022, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp bất thường để xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế.

Sau khi xem xét đề nghị của Bộ Chính trị, căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành Khai trừ ra khỏi Đảng ông Nguyễn Thanh Long.

Trước đó, Bộ Chính trị cũng đã xem xét vi phạm của ông Nguyễn Thanh Long. Theo Bộ Chính trị, ông Nguyễn Thanh Long đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm Quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước; ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19; gây bức xúc trong xã hội; ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, Bộ Y tế.

Bộ Chính trị xác định ông Nguyễn Thanh Long có trách nhiệm liên quan vụ Việt Á cùng với ông Chu Ngọc Anh (Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Hà Nội, nguyên Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ).

Tiếp đó, ngày 7/6, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc bãi nhiệm tư cách đại biểu và phê chuẩn cách chức với ông Nguyễn Thanh Long.

Sáng 7/6, trả lời câu hỏi của Tiền Phong về những lý do dẫn đến quyết định bỏ phiếu bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội và cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long, bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, ông Long có một số vi phạm.

Cụ thể, bà Thanh thông tin, theo kết luận của các cơ quan có thẩm quyền, ông Nguyễn Thanh Long đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, can thiệp, tác động, hỗ trợ công ty Việt Á trong quá trình cấp sổ đăng ký lưu hành tạm thời và chính thức; hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương với bộ kit xét nghiệm để việc ban hành các thông báo giá các sinh phẩm, trang thiết bị y tế chẩn đoán COVID-19.

Chiều 7/6, cảnh sát được tăng cường bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực nhà ông Chu Ngọc Anh.

Ông Chu Ngọc Anh sinh ngày 17/6/1965; quê xã Thái Hoà, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội; học vị: Tiến sĩ).

Chiều 7/6, HĐND thành phố Hà Nội họp kỳ chuyên đề về công tác nhân sự. 100% đại biểu HĐND thành phố có mặt thống nhất thông qua việc bãi nhiệm chức danh Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đối với ông Chu Ngọc Anh.

Một ngày trước (6/6), tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp bất thường để xem xét, thi hành kỷ luật ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Sau khi xem xét đề nghị của Bộ Chính trị, căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành Khai trừ ra khỏi Đảng ông Chu Ngọc Anh.

Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính theo đúng quy định đối với cá nhân đã bị kỷ luật đảng.

Trước đó, Bộ Chính trị cũng đã xem xét vi phạm của ông Chu Ngọc Anh. Theo Bộ Chính trị, ông Chu Ngọc Anh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm Quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước; ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19; gây bức xúc trong xã hội; ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ông Phạm Công Tạc

Ông Phạm Công Tạc, sinh năm 1962, quê Nam Định. Trước đây ông từng giữ các chức vụ như Trưởng phòng Khoa học và công nghệ nội bộ, Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, Phó chánh văn phòng, Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tại Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Tạc được giao phụ trách việc chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách thuộc các lĩnh vực khoa học và công nghệ trong các ngành kinh tế - kỹ thuật; sở hữu trí tuệ; năng lượng nguyên tử và an toàn bức xạ hạt nhân; quỹ phát triển khoa học và công nghệ; công tác thi đua khen thưởng, thanh tra.

Ngày 6/6, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc. Theo quyết định, ông Tạc bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc do đã có vi phạm khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác và đã bị thi hành kỷ luật về Đảng.

Trước đó, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Phạm Công Tạc.