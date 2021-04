Bắt đối tượng chuyên quay video 'giám sát CSGT': Sẽ điều tra các cá nhân liên quan

Ðang làm rõ lai lịch Lê Chí Thành

Ngày 18/4, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vụ việc được dư luận quan tâm, lãnh đạo Công an TPHCM đã thông tin về vụ án Lê Chí Thành (38 tuổi, thường trú tỉnh Bình Thuận, được biết đến là Youtuber chuyên quay video “giám sát CSGT”) và vụ hàng trăm “quái xế” đua xe trái phép trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, Cơ quan CSĐT- Công an TP Thủ Đức đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Lê Chí Thành để điều tra về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Lãnh đạo Công an TPHCM nói thêm, ngoài tội danh chống người thi hành công vụ, Công an TPHCM đang phối hợp với công an các tỉnh khác mở rộng điều tra tất cả các cá nhân có liên quan đến Lê Chí Thành. Các đối tượng này cùng Lê Chí Thành có dấu hiệu lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Thông tin thêm về vụ án, Thượng tá Nguyễn Lê Hùng, Phó Trưởng Công an TP Thủ Đức cho biết, trước khi bị bắt, Lê Chí Thành đã nhiều lần cản trở lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ, tạo cớ khiêu khích, xuyên tạc đưa thông tin sai sự thật về hoạt động công vụ.

Ông Hùng nói rằng Lê Chí Thành đã phát tán thông tin lên mạng xã hội với mục đích thu hút người theo dõi trên kênh cá nhân để trục lợi, gây tác động xấu đến an ninh trật tự. “Cụ thể vào ngày 20/3, tổ tuần tra Đội CSGT Rạch Chiếc đang làm nhiệm vụ phát hiện Lê Chí Thành lái xe ô tô vi phạm nên ra hiệu lệnh dừng xe. Trong suốt thời gian CSGT kiểm tra xử lý, đối tượng này liên tục chống đối, gây rối hơn 3 tiếng đồng hồ”, ông Hùng nói.

Liên quan thông tin trên mạng có nêu Lê Chí Thành là cựu đại uý, từng công tác tại trại giam Thủ Đức và sau đó bị loại khỏi ngành, ông Nguyễn Lê Hùng cho biết, đến thời điểm hiện tại, công an vẫn đang xác minh lý lịch nhân thân đối tượng này. “Chúng tôi đã gửi văn bản xác minh lý lịch đến nơi Lê Chí Thành từng công tác. Tuy nhiên đến nay chưa nhận được phản hồi nên chưa cung cấp đến báo chí được”, ông Hùng nói.

Ðối tượng Lê Chí Thành bị bắt. Ảnh Công an cung cấp

Khởi tố vụ án “quái xế” đua xe

Liên quan vụ việc hàng trăm “quái xế” đua xe trái phép trên đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây hôm 20/3 vừa qua, Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án “Tổ chức đua xe trái phép”. Đồng thời, Công an TPHCM kêu gọi gia đình nhanh chóng động viên các đối tượng đua xe trái phép ra trình diện để được hưởng khoan hồng.

Trước tình trạng “quái xế” xuất hiện nhiều trên địa bàn thành phố, Thượng tá Trần Nguyễn Phương, Phó trưởng Phòng CSGT ĐB-ĐS (Công an TPHCM) cho biết, hiện ở TPHCM có nhiều nhóm thanh thiếu niên lập hội nhóm trên mạng xã hội nhằm kêu gọi tụ tập đua xe trái phép. Các nhóm này hoạt động kín và phải có mật khẩu mới vào được nhóm.

Mở cao điểm trấn áp tội phạm “Từ ngày 15/4, Công an TPHCM mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm. Thời gian này, chúng tôi tập trung mọi lực lượng phối hợp với Bộ Công an đấu tranh, trấn áp tội phạm mạnh mẽ hơn để đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ thành công cuộc bầu cử Quốc hội, HÐND TPHCM”, Phó Giám đốc Công an TPHCM Ðinh Thanh Nhàn cho biết.

“Nhiều lần lực lượng công an “xâm nhập” vào nhóm kín này, các đối tượng phát hiện liền “hack” chúng tôi ra khỏi nhóm ngay”, ông Phương nói và cho biết thêm, nhóm này rất manh động. Xe của các “quái xế” được độ, chế lại và chạy với tốc độ rất cao. Thành phần chủ yếu là thanh thiếu niên có tuổi đời còn rất trẻ.

“Các đối tượng tụ tập đua xe diễn ra khá chớp nhoáng. Tính chất chỉ là vi phạm hành chính nên khó xử lý mạnh tay. Các đối tượng chạy xe với tốc độ cao nếu việc truy đuổi xảy ra tai nạn sẽ để lại hậu quả lớn cho cả đối tượng đua xe và lực lượng làm nhiệm vụ”, ông Phương giải thích.

Trong thời gian tới Phòng CSGT TPHCM sẽ tham mưu nhiều kế hoạch, thực hiện tuần tra, mật phục để ngăn chặn các nhóm “quái xế”. “Đồng thời đẩy mạnh xử lý các “lò” độ xe trên địa bàn thành phố cũng như ứng dụng công nghệ vào xử lý vi phạm qua hệ thống camera giám sát mạnh mẽ hơn”, ông Phương cho biết.