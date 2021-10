Bamboo Airways và chuyến bay nghĩa tình chở gần 200 thai phụ từ TPHCM về quê Hà Tĩnh

Tiếp nối các hoạt động phối hợp cùng địa phương chung tay phòng chống dịch, ngày 30/9 Bamboo Airways triển khai chuyến bay nghĩa tình đưa 205 công dân Hà Tĩnh, trong đó có 183 thai phụ và 14 trẻ nhỏ hồi hương an toàn.

Chuyến bay mang số hiệu QH9210 do Bamboo Airways khai thác khởi hành từ Sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) lúc 14:00 hạ cánh an toàn tại Sân bay Vinh (Nghệ An) lúc 15:48. Trở về trên chuyến bay đặc biệt này là các công dân Hà Tĩnh đang sinh sống ở TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai.

Tất cả hành khách được sàng lọc yếu tố dịch tễ và có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 trong thời gian không quá 72 giờ trước giờ bay. Để đảm bảo an toàn tối đa cho hành khách và phi hành đoàn, các quy trình phòng, chống dịch bệnh theo quy định được Bamboo Airways áp dụng nghiêm ngặt trước, trong và sau hành trình bay.

Chi phí vé máy bay được tỉnh Hà Tĩnh và hãng hàng không Bamboo Airways hỗ trợ chi trả. Trước đó, hãng phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Hà Tĩnh để lên kế hoạch khai thác và tổ chức chuyến bay trong thời gian gấp rút, đồng thời đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định, yêu cầu phòng chống dịch của Chính phủ và cơ quan chức năng. Đến nay, hãng đã phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh, Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Hà Tĩnh cùng Hội đồng hương tỉnh Hà Tĩnh tại TPHCM tổ chức 6 chuyến bay, đón hơn 1.000 công dân là người Hà Tĩnh tại TPHCM và các tỉnh phía nam về quê an toàn và dự kiến sẽ tổ chức chuyến bay tiếp theo trong đầu tháng 10.

Chị Đ.T.N (Can Lộc, Hà Tĩnh), đang mang thai 33 tuần, không giấu niềm vui và xúc động khi biết mình có tên trong danh sách được hỗ trợ hồi hương lần này. “Tình hình dịch bệnh phức tạp, tôi và chồng đều thất nghiệp hơn 3 tháng nay. Tôi lại đang mang bầu nên mong được về nhà từ lâu lắm rồi. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến UBND tỉnh Hà Tĩnh, Hội đồng hương Hà Tĩnh tại TPHCM và hãng bay đã giúp tôi và các bà bầu được trở về quê an toàn”.

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã lên phương án chi tiết để phối hợp, bố trí công tác đưa đón, xét nghiệm, sàng lọc và tổ chức cách ly tập trung công dân, đảm bảo tối đa an toàn phòng chống dịch. Tỉnh cũng bố trí bác sĩ sản khoa, hộ sinh và xe vận chuyển cấp cứu cùng thuốc, vật tư y tế tại sân bay Vinh để hỗ trợ trong quá trình đưa công dân về khu cách ly. Các bệnh viện/trung tâm y tế có giường bệnh trên trục quốc lộ 1 sẵn sàng nhân lực kíp cấp cứu/phẫu thuật, phòng mổ, phòng cách ly, vật tư, thuốc thiết yếu để xử lý các tình huống cấp cứu khi có yêu cầu.

Các thai phụ từ 36 tuần trở lên và con đi cùng (nếu có) sẽ thực hiện cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh. Nhóm còn lại cách ly tại KTX Đại học Hà Tĩnh hoặc cách ly tại nhà nếu đủ điều kiện. Sau khi máy bay hạ cánh tại Sân bay Vinh, tỉnh Hà Tĩnh đã bố trí xe đưa đón công dân về các địa điểm cách ly tập trung.

Bà Nguyễn Thị Việt Hà - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh, cho biết: “Đây là chuyến bay đặc biệt và hết sức nhân văn, ý nghĩa trong tình hình dịch COVID-19 hiện nay. Chúng tôi đã lên kế hoạch chi tiết, cụ thể và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để đưa công dân về quê hương an toàn. Về phía Hội phụ nữ, chúng tôi đã chuẩn bị những suất ăn nhẹ để đảm bảo sức khoẻ cho công dân sau khi hạ cánh xuống sân bay, đồng thời có những món quà nhỏ dành tặng cho những người sắp sinh, góp phần động viên mọi người vượt qua khó khăn trong giai đoạn hiện nay”.

“Bamboo Airways xác định các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, trong đó bao gồm công tác vận chuyển đưa công dân đang mang bầu về quê là hành động thiết thực, thể hiện tinh thần nhân văn, qua đó giúp các thai phụ có cơ hội về quê vượt cạn một cách an toàn và thuận lợi. Chúng tôi cũng hy vọng rằng hành trình này sẽ góp phần kiểm soát tình hình dịch bệnh để sớm đưa cuộc sống quay trở lại trạng thái bình thường mới”, đại diện Bamboo Airways cho biết.

Đây là hoạt động mới nhất trong chuỗi hành động vì cộng đồng được Bamboo Airways xúc tiến từ khi dịch bệnh bùng phát, bao gồm tiếp nhận, vận chuyển hàng trăm tấn hàng hoá, trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm trong và ngoài nước, cũng như tài trợ vé máy bay cho đội ngũ y tế, các nhà hoạt động thiện nguyện tham gia công tác phòng chống dịch trên toàn quốc…

Trước đó, Bamboo Airways đã điều phối chuyên cơ đưa hàng trăm nhân viên y tế chi viện miền Nam chống dịch. Hãng cũng thực hiện nhiều chuyến bay đưa hàng nghìn người dân các tỉnh Bình Định, Gia Lai, Hà Tĩnh, Thanh Hoá, Bắc Giang… từ miền Nam trở về quê nhà.