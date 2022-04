10 sao nữ Hollywood sinh vào thập niên 1980 đẹp nhất

3. Anne Hathaway (SN 1982) là diễn viên điện ảnh từng đoạt giải Oscar danh giá. Cô bắt đầu sự nghiệp từ năm 1999, tham gia nhiều tác phẩm ăn khách như "The Princess Diaries", "The Devil Wears Prada", "Les Miserables", "Brokeback Mountain", "Becoming Jane Austen", "Rachel's Wedding", "One Day", "Love and Elixir", "Batman: The Dark Knight "Rise"... Cô được ca ngợi là "Nữ thần sắc đẹp đương đại của Hollywood" pha trộn giữa nét dịu dàng cổ điển và mạnh mẽ, sắc sảo hiện đại.