10 bộ phim truyền hình Hàn Quốc hay nhất năm 2021: Squid Game ‘chốt’ bảng

Hạng 1: Going to the Blue House Like This. Bộ phim hài chính trị đen lên sóng ngày 12/11, kể về một phụ nữ từng đoạt huy chương vàng Olympic được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Hàn Quốc và phải đối mặt với vụ án bắt cóc chồng của mình. Nữ chính của phim là Hoa hậu Hàn Quốc 1988 Kim Sung Ryung.