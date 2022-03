Xăng tăng giá, người Hà Nội chuyển hướng đi xe buýt

Tại bến xe số 60 Nguyễn Chí Thanh, hành khách liên tục lên, xuống khi xe ra vào bến. Do hôm nay người nhà bận, không thể đưa đón, chị Thúy chia sẻ: “Mình định cư lâu năm ở Pháp nên đã quen với việc sử dụng các loại hình phương tiện công cộng. Về Việt nam cũng vậy, khi không có người nhà đưa đón, chả có lí do gì là không chọn xe buýt. Vừa rẻ vừa an toàn”.