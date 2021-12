Vụ dàn xếp đấu thầu tại Sở Y tế Sơn La: Cựu Giám đốc Sở lĩnh 3 năm tù treo

TPO - HĐXX TAND tỉnh Sơn La đã tuyên phạt Nguyễn Thị Kim An, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La 3 năm tù cho hưởng án treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Sau 3 ngày xét xử, hôm nay (29/12), TAND tỉnh Sơn La tuyên phạt mức án đối với 6 bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cụ thể, bị cáo Bùi Thị Hoa, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế Sơn La bị tuyên phạt 8 năm tù; Bùi Thị Thu, Tổng Giám đốc Công ty Hưng Phát phải chịu mức án 6 năm 6 tháng tù; Mai Anh Tuấn, nguyên chuyên viên Kế hoạch – Tài chính, Sở Y tế Sơn La 5 năm tù; Hoàng Vũ Quyển, Cộng tác viên Công ty Thiết bị y tế Việt Nam- Vietmed 4 năm tù; Tạ Ngọc Chức, Giám đốc Công ty Đầu tư Toàn cầu 3 năm 9 tháng tù và một bị cáo khác 3 năm tù và cho hưởng án treo.

HĐXX cũng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim An, nguyên Giám đốc và Sa Văn Khuyên, nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế Sơn La mỗi người 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 360, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cáo trạng, lợi dụng chức năng, nhiệm vụ được phân công trong triển khai gói thầu mua sắm trang, thiết bị y tế tuyến xã, tuyến cơ sở năm 2019, bị can Bùi Thị Hoa với vai trò Trưởng Phòng Kế hoạch tài chính, Sở Y tế Sơn La đã "đạo diễn", dàn xếp cho Công ty Hưng Phát trúng thầu, gây thiệt hại hơn 4,8 tỷ đồng.

Bị cáo Hoa đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền là Mai Anh Tuấn thông đồng với Hoàng Vũ Quyển (kinh doanh tự do) và Tạ Ngọc Chức, Tổng giám đốc Công ty Đầu tư Toàn cầu lập khống chứng thư thẩm định. Theo đó, Tạ Ngọc Chức dù không thẩm định giá theo quy định nhưng ban hành chứng thư thẩm định với mức giá hơn 9,9 tỷ đồng, theo yêu cầu của Hoa.

Ngoài ra, kẻ chủ mưu Bùi Thị Hoa và các bị can khác đã không tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu, không thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định dù biết Công ty Hưng Phát không đủ năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực mua bán trang thiết bị y tế nhưng vẫn hợp thức cho công ty này trúng thầu.

Cụ thể, tháng 7/2019, Sở Y tế Sơn La phát hành hồ sơ mời thầu và có 5 đơn vị nộp hồ sơ tham gia gồm 3 công ty của Thu và 2 công ty do nhóm đối tượng mượn hồ sơ pháp lý làm “quân xanh”. Khi đấu thầu, Quyển cố ý đưa giá dự thầu của 2 “quân xanh” lên trên 10 tỷ đồng theo thỏa thuận trước đó. Công ty Hưng Phát của Thu đương nhiên trúng thầu vì để thấp hơn, ở mức 9,965 tỷ đồng.

Sau khi trúng thầu, Hoa chỉ đạo công ty sân sau mua trang thiết bị y tế từ Công ty Vietmed - nơi một số bị can làm cộng tác viên với giá hơn 4,1 tỷ đồng. Công ty sân sau lập khống hợp đồng, bán những thiết bị này cho Công ty Hưng Phát với giá hơn 6,7 tỷ. Số hàng sau đó được bán cho Sở Y tế Sơn La theo giá trúng thầu là gần 10 tỷ đồng.

Bùi Thị Thu khai, khi được Sở Y tế Sơn La thanh toán gần 10 tỷ đồng theo giá trúng thầu, bị can trả Công ty Vietmed hơn 1,6 tỷ đồng; còn lại chi cho hoạt động của Công ty Hưng Phát và chi tiêu cá nhân hết. Thu bị cáo buộc biết doanh nghiệp của mình không đủ điều kiện tham gia gói thầu nhưng vẫn thông đồng lập hồ sơ 2 “quân xanh” nhằm trúng thầu.

Căn cứ kết quả trưng cầu giám định giá trị thiệt hại trang thiết bị y tế theo các hợp đồng kinh tế giữa Văn phòng Sở Y tế và Công ty Hưng Phát, cơ quan tố tụng xác định, có 10 danh mục hàng hóa không đúng với danh mục hàng hóa trong hợp đồng kinh tế có giá trị 905 triệu đồng; 41 thiết bị y tế có giá trị trên 1,7 tỷ đồng nhưng Sở Y tế tỉnh Sơn La mua với giá trên 5,6 tỷ đồng (vượt giá thẩm định 3,9 tỷ đồng đồng). Như vậy, tổng thiệt hại của cả gói thầu trên 4,8 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Bùi Thị Hoa bị cáo buộc là chủ mưu trong vụ án, trong quá trình điều tra bị can thành khẩn khai báo, tự nguyện khắc phục 1 phần thiệt hại (500 triệu đồng) do hành vi phạm tội của bị can gây ra.

Đáng chú ý, quá trình công tác bị cáo Bùi Thị Hoa có nhiều thành tích xuất sắc được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2016; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2014; Kỷ niệm chương của Bộ trưởng Bộ Y tế về vì sức khỏe nhân dân; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều năm được công nhận là chiến sỹ thi đua cơ sở…là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo Điều 51 Bộ Luật Hình sự.