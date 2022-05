Top 10 mẫu xe đã qua sử dụng an toàn nhất

Các nhà sản xuất ô tô đang ngày càng đẩy mạnh phát triển công nghệ nhằm bảo vệ tốt hơn cho người lái xe và những hành khách đi cùng.

Danh sách này bao gồm những mẫu xe đã qua sử dụng có độ an toàn cao, với một số tiêu chuẩn đánh giá như tính nhất quán, chất lượng hoàn thiện, công nghệ và các tính năng khác giúp xe an toàn. Xe mới ra đời dưới 5 năm sẽ không nằm trong danh sách. Cuối cùng, bảng xếp hạng cũng dựa vào danh sách "Lựa chọn an toàn hàng đầu" (Top Safety Pick) của IIHS (Viện Bảo hiểm An toàn Đường bộ Hoa Kỳ) được đưa ra hàng năm cho các loại xe.

10. Subaru Legacy

Nếu người ta nhìn vào bất kỳ nhãn dán nào bên trong một chiếc Subaru, chứ chưa nói đến Legacy, họ sẽ thấy rằng nhà sản xuất thích dán hình minh họa nổi bật trên đó. Những thứ này cho biết vị trí của tất cả các chức năng và bộ phận an toàn cũng như mô tả phương thức hoạt động của chúng trong trường hợp xảy ra tai nạn.

IIHS đã trao cho Legacy một vị trí trong danh sách "Lựa chọn an toàn hàng đầu" năm 2022. Mẫu xe đến từ Nhật Bản đã nằm trong danh sách này trong hơn 5 năm qua, một khoảng thời gian ấn tượng.

9. Subaru Outback

Sự an toàn của mẫu xe được thể hiện phần nào qua đoạn quảng cáo với chiếc Outback bị đâm xuống nước đang trên đường tới bãi phế liệu với tất cả hành khách trên xe vẫn an toàn. Nó thực sự cho thấy Subaru quan tâm đến sự an toàn của các gia đình mua sản phẩm của họ.

Trên hết, IIHS cũng đưa Outback vào danh sách “Lựa chọn an toàn hàng đầu" trong phân khúc. Những năm gần đây, người ta không thể phủ nhận rằng Subaru đã nâng tầm về mức độ an toàn.

8. Honda Accord

Accord đã lọt vào danh sách "Lựa chọn an toàn hàng đầu" của IIHS ít nhất 5 năm gần đây, bao gồm cả năm nay.

Các tính năng an toàn của Honda Accord bao gồm: Hệ thống cân bằng điện tử (VSA), hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS), hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hệ thống phân bổ lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA), đèn cảnh báo phanh khẩn cấp(ESS), hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp và hệ thống khởi hành ngang dốc.

Hiện đại nhất chính là camera lùi 3 góc quay tích hợp cảm biến lùi, cảm biến va chạm phía trước và chức năng khóa cửa tự động. Không chỉ vậy, trong khoang xe được trang bị 6 túi khí và nhắc nhở cài dây an toàn phía trước để tránh va đập khi xảy ra va chạm. Ngoài ra, khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE cũng giúp giảm thiểu tối đa rủi ro.

7. Volvo S60

Hầu hết mọi người sẽ liên tưởng đến sự an toàn khi nhắc đến Volvo. Volvo là nhà sản xuất đầu tiên giới thiệu dây an toàn 3 điểm đầu tiên. Đó là một bước tiến lớn trong lịch sử an toàn ô tô. Trong khi đó, chiếc S60 đã lọt vào danh sách "Lựa chọn an toàn hàng đầu" của IIHS trong hơn 5 năm.

Mọi người đều biết các loại xe Volvo, như S60, được thiết kế để bảo vệ người ngồi trong xe không chỉ bằng túi khí và công nghệ, mà còn với cấu trúc bảo vệ giúp hấp thụ va chạm và biến dạng ở một số khu vực nhất định để bảo vệ hành khách. Đồng thời, thiết kế ghế ngồi cũng là điểm đặc trưng về an toàn trên xe Volvo.

6. Madza 3 Hatchback

Một trong những tiêu chuẩn để lập danh sách này là độ ổn định. Mazda3 Hatchback làm được điều này nhờ lọt vào danh sách "Lựa chọn an toàn hàng đầu" của IIHS ít nhất 5 năm liên tiếp. Nó tạo được dấu ấn lớn trong các hạng mục như "Khả năng chống va chạm", "Tránh và giảm thiểu va chạm", "Đánh giá tổng thể" trên tất cả các mặt của xe.

Hầu hết những người không quan tâm đến những chiếc xe như Mazda3 vì lo chúng không an toàn thường là do thiếu thông tin hoặc kiến ​​thức về xe. Họ thường đi xe do Subaru hoặc Volvo chế tạo vì chúng là hình ảnh mẫu mực của sự an toàn. Nhưng Mazda đã gây bất ngờ cho nhiều người với mẫu xe này.

5. Honda Odyssey

Một chiếc xe van cỡ nhỏ đã lọt vào danh sách này vì hai lý do. Đầu tiên đây một phân khúc dành cho gia đình và đề cao sự an toàn. Lý do thứ hai, nó là một trong số ít xe van mà trong những năm gần đây đã lọt vào danh sách "Lựa chọn an toàn hàng đầu" của IIHS trong hơn 5 năm.

Một số trang bị an toàn có thể kể đến như: Camera 360 độ/camera lùi, Phanh khẩn cấp tự động, Cảnh báo trước va chạm, Cảnh báo điểm mù, Hệ thống giữ làn đường, Điều khiển hành trình thích ứng, Túi khí đầu gối dành cho người lái xe và hành khách phía trước bên cạnh túi khí rèm bên, túi khí bên và túi khí phía trước

4. Volvo XC90

Đối với những người phải chi nhiều hơn để có thêm một chút "sang trọng", chiếc SUV tốt nhất của Volvo, XC90, đã được nhiều chuyên gia có uy tín khen ngợi. Không có gì đáng ngạc nhiên khi nó lọt vào danh sách này. XC90 vẫn tuân theo cùng một công thức đơn giản mà Volvo đã sử dụng kể từ khi hãng sản xuất dây an toàn ba điểm. Nó được đảm bảo tất cả đều an toàn (ngay cả trong trường hợp lật xe) cho tất cả mọi người.

XC90 đã nằm trong danh sách "Lựa chọn An toàn Hàng đầu" của IIHS trong hơn 10 năm liên tiếp. Đó là một kỳ tích đối với một chiếc xe dành cho một gia đình, nhưng không có gì đáng ngạc nhiên vì XC90 được sản xuất bởi Volvo.

3. BMW 3-Series

Tin hay không thì tùy, BMW 3-Series đã là một lựa chọn tuyệt vời khi nói đến các tiêu chuẩn an toàn. Đây là một trong số ít những chiếc sedan hạng sang lọt vào danh sách "Lựa chọn an toàn hàng đầu" của IIHS trong hơn 10 năm. Đó là kỹ thuật tốt nhất của Đức.

Ngoài việc cần phải khắc phục một số vấn đề về đèn pha do xếp hạng "P" (năm 2022), mọi thứ khác đều bổ sung một cách hoàn hảo. Xe có thể được sửa chữa dễ dàng mà không gây ra nhiều rắc rối.

2. Hyundai Tucson

Là một chiếc SUV giá cả phải chăng với một số chế độ bảo hành tốt nhất trên thị trường, Hyundai Tucson lọt vào danh sách "Lựa chọn an toàn hàng đầu" của IIHS trong hơn 5 năm. Người dùng vẫn sẽ có thêm 5 năm bảo hành với các vấn đề họ gặp phải (tùy thuộc vào số km của xe). Điều đó có nghĩa là người lái vẫn có thể mua được một trong những phương tiện mới nhất và an toàn nhất trên đường với mức giá tốt.

Trong những năm gần đây, Hyundai đã và đang đẩy mạnh về nhiều hạng mục cũng như làm thay đổi suy nghĩ của nhiều người. Từ một nhà sản xuất nhàm chán và không đáng tin cậy, Hyundai đã đi đúng hướng và cải thiện hình ảnh trong quá khứ. Tucson được trang bị hệ thống an toàn SmartSense, giúp nó luôn đảm bảo độ tin cậy với hành khách trên xe.

1. Hyundai Elantra

Cũng đến từ Hyundai, Elantra là chiếc sedan giá cả phải chăng đã lọt vào danh sách "Top Safety Pick" của IIHS trong hơn 5 năm liên tiếp với chế độ bảo hành tuyệt vời từ hãng xe Hàn Quốc.

Hầu hết mọi người sẽ cho rằng giá cả phải chăng và an toàn không đi đôi với nhau, nhưng Hyundai đã thay đổi suy nghĩ đó. Đối với phiên bản 2022, Elantra đạt điểm "tốt" ở hầu hết các hạng mục đánh giá. Rất ít điểm "chấp nhận được" được đưa ra, cũng như không có điểm "kém" nào. Công nghệ chính là điểm nhấn chính trên Elantra, với phân phối lực phanh điện tử EBD, kiểm soát thân xe VSM, cân bằng điện tử ESC, 8 cảm biến va chạm trước và sau, kiểm soát áp suất lốp, Hỗ trợ ra khỏi xe an toàn (Safe Exit Assist), … và đặc biệt là hệ thống túi khí.

Quốc Bình