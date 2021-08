Tổng Giám đốc Cty thoát nước mang tiền nhà tạm ứng cho Cty gia đình ông Nguyễn Đức Chung

Cử giám đốc công ty gia đình tham gia đoàn công tác châu âu

Theo kết luận của Cơ quan CSĐT (C03), Bộ Công an, bị can Võ Tiến Hùng khai, từ tháng 3/2017 đến khi bị bắt, ông Hùng là Tổng giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội, chịu trách nhiệm quản lý, điều hành chung hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty này. Võ Tiến Hùng có tham gia Đoàn công tác (lãnh đạo UBND, Sở và doanh nghiệp Thành phố) đi thăm và làm việc tại Hà Lan, Đức, Pháp, từ ngày 29/5/2016 đến ngày 8/6/2016.

Công ty Arktic ban đầu là do bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa (vợ ông Nguyễn Đức Chung) bỏ 5 tỷ đồng ra thành lập và đứng tên con trai Nguyễn Đức Hạnh, cùng một người khác. Tuy nhiên, tháng 7/2016, bà Hoa có trao đổi với ông Giang (người thân thiết với gia đình ông Chung) nếu để Hạnh đứng tên sẽ ảnh hưởng đến uy tín của ông Chung. Chính vì thế, bị can Giang nhận chuyển nhượng lại 60% vốn điều lệ, 40% còn lại cũng do người quen của gia đình ông Chung đứng tên.