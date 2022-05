Tài xế taxi khai lý do lấy hai điện thoại của nữ du khách nước ngoài

Khu vực xảy ra sự việc và đối tượng Hưng (ảnh nhỏ).

Ngày 6/5, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tạm giữ hình sự Trần Quốc Hưng (SN 1988, trú tại Xuân Phương, Xuân Trường, Nam Định) để điều tra về hành vi công nhiên chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, rạng sáng 5/5, Hưng đón 2 nữ du khách người Nga tại khu vực phố Lãn Ông tới ngõ Hàng Bông (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Lúc này, điện thoại của nữ du khách hết pin nên đã nhờ Hưng cắm sạc điện thoại. Đến lúc xuống xe, do không có tiền Việt Nam nên họ ra ngoài để đổi tiền thì Hưng phóng xe đi mất.

Tại cơ quan công an, Hưng khai nhận, do nghĩ rằng 2 du khách không biết tiếng Việt Nam nên nảy lòng tham, lấy 2 chiếc điện thoại đang sạc trên xe.

Tuy nhiên vụ việc đã được chia sẻ trên mạng xã hội và Công an quận Hoàn Kiếm lập tức vào cuộc điều tra. Chỉ sau vài giờ, cơ quan công an đã làm rõ lái xe taxi chở hai du khách nữ người Nga là Trần Quốc Hưng (SN 1988, trú tại Xuân Phương, Xuân Trường, Nam Định). Người này cũng đã giao nộp hai chiếc điện thoại của du khách người Nga. Sau đó, cơ quan công an đã bàn giao 2 chiếc điện thoại cho nữ du khách.