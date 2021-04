Sơn La công khai 11 dự án chưa đủ điều kiện huy động vốn

Danh sách 11 dự án chưa đủ điều kiện

Sở Xây dựng tỉnh Sơn La mới đây ban hành thông báo, thông tin về các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại đang triển khai, đã có chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Theo Sở Xây dựng Sơn La, hiện trên địa bàn có 11 dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại đang triển khai và đã có chủ đầu tư. Tuy nhiên, chưa đủ điều kiện để huy động vốn; điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đến hết tháng 3/2021.

Danh sách 11 dự án nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Sơn La chưa đủ điều kiện huy động vốn tính đến hết tháng 3/2021.

Đáng chú ý, trong danh sách 11 dự án này có 3 dự án do Công ty CP Tập đoàn Picenza Việt Nam làm chủ đầu tư tại TP Sơn La. Cụ thể, dự án khu đô thị số 1, phường Chiềng An; dự án khu đô thị số 2 phường Chiềng An và dự án khu đô thị tại phường Chiềng Lề và phường Chiềng An do liên danh Công ty CP Tập đoàn Picenza và Công ty CP Tập đoàn quảng cáo Toàn cầu thực hiện.

Ngoài ra, còn có dự án khu đô thị sinh thái kiểu mẫu Mộc Châu, thị trấn nông trường Mộc Châu của Liên danh Công ty CP Hà Ban, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tây Hà, Công ty CP Đầu tư xây lắp điện nước và xây dựng, Công ty CP Đầu tư xây dựng Lương Tài. Dự án này đang thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, diện tích 98,8 ha.

Dự án khu dân cư Tiểu khu 19/8, thị trấn nông trường Mộc Châu của Công ty TNHH Phát triển đô thị và xây dựng 379. Dự án này đang thực hiện lập, trình thẩm định hồ sơ thiết kế.

Dự án khu đô thị số 1 phường Chiềng Sinh của Công ty CP Xây dựng TEEL Việt Nam, đang bồi thường giải phóng mặt bằng.

Dự án khu đô thị bản Buồn, bản Mé của Liên danh Công ty TNHH Xây dựng thương mại Kim Sơn và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tuấn Cường, đang thực hiện thủ tục giao đất để đầu tư xây dựng.

Dự án khu đô thị bản Buồn của Liên danh Công ty CP An Phú Sơn La và Công ty CP Thành Môn đang được giao đất, đang thực hiện đầu tư xây dựng. Dự án khu dân cư thương mại suối Nậm La - Lô số 5 của liên danh giữa Công ty CP Đầu tư Tây Bắc và Công ty CP Xây dựng và Phát triển Thái Dương, đã được giao đất, đang thực hiện đầu tư xây dựng.

Dự án khu dân cư lô số 3A (TP Sơn La) của Công ty CP Bất động sản Hano-Vid đang thực hiện lập, trình thẩm định hồ sơ thiết kế; dự án khu đô thị mới Cò Nòi tại xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn đang thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Khuyến cáo người dân không giao dịch tránh rủi ro

Do đó, để tránh những rủi ro trong giao dịch và đảm bảo minh bạch thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, thành phố thông tin để người dân được biết “chỉ giao dịch mua bán nhà, chuyển quyền sử dụng đất với các lô đất của các dự án khu đô thị, khu dân cư khi đủ điều kiện quy định và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”.

Công ty CP tập đoàn Picenza Việt Nam - chủ đầu tư dự án khu đô thị Picenza Riverside vừa bị Sở Xây dựng Sơn La "tuýt còi" vì huy động vốn trái phép.

Cùng đó, khuyến cáo các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua nhà ở thương mại tại các dự án khu đô thị, khu dân cư khi thực hiện mua bán, hợp đồng đặt cọc giữ chỗ để mua nhà ở hình thành trong tương lai hoặc đất nền dự án phải tham khảo đầy đủ các quy định pháp luật về nhà ở, pháp luật dân sự trước khi thực hiện các giao dịch để tránh các thiệt hại có thể xảy ra.

Đồng thời, đôn đốc các chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở tổ chức nghiệm thu, kiểm tra công tác nghiệm thu, huy động vốn, chuyển quyền sử dụng đất, bàn giao công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của dự án trên địa bàn quản lý theo đúng quy định…

Như Tiền Phong thông tin, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La có văn bản gửi UBND TP Sơn La, Công ty CP Tập đoàn Picenza Việt Nam và Công ty CP Bất động sản Hano – Vid về việc huy động vốn, giao dịch bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Tại văn bản trên, Sở Xây dựng Sơn La cho biết, dự án khu đô thị số 1, phường Chiềng An của Công ty CP Tập đoàn Picenza Việt Nam và dự án khu dân cư lô số 3A, dọc suối Nậm La, TP Sơn La do Công ty CP Bất động sản Hano-Vid làm chủ đầu tư chưa đủ điều kiện được huy động vốn, chưa đủ điều kiện được bán hàng.

Tuy nhiên, thời gian gần đây các công ty đã thực hiện giao dịch, chào bán đất nền, nhà ở qua hình thức điện thoại, phát tờ rơi..., nhận đặt cọc giữ chỗ mua nhà ở thông qua các trang mạng kinh doanh bất động sản.

Do đó, để thị trường bất động sản trên địa bàn TP Sơn La phát triển lành mạnh, ổn định, tránh tình trạng các tổ chức, cá nhân huy động vốn, bán sản phẩm bất động sản trái quy định pháp luật, Sở Xây dựng Sơn La đề nghị Công ty CP Tập đoàn Picenza Việt Nam và Công ty CP Bất động sản Hano-Vid chấn chỉnh việc quảng cáo, huy động vốn và giao dịch bán đất nền, nhà ở hình thành trong tương lai khi chưa đủ điều kiện theo quy định pháp luật…