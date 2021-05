'Siêu trộm' nhí đột nhập nhà dân lấy vàng, tiền để chơi game và đánh bạc

TPO - Do cần tiền để chơi game và đánh bạc, một thiếu niên 12 tuổi đã đột nhập vào nhà người dân trộm tiền và vàng có giá trị trên 200 triệu đồng.

Ngày 23/5, Đội Cảnh sát hình sự Công an Công an TP. Rạch Giá (Kiên Giang) và Công an phường Vĩnh Thanh Vân đang tiếp tục cũng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật đối với Lê Thanh Tâm (SN 2009), tạm trú phường Vĩnh Thanh, TP. Rạch Giá về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Lê Thanh Tâm tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Tâm khai nhận, do cần tiền chơi game và tiêu xài nên vào trưa ngày 21/5, Tâm đã đột nhập vào nhà của một người dân ở khu phố 5, phường Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá lấy trộm nhiều dây chuyền, đôi bông tay, nhẫn, vàng miếng (loại 24K và Bạch kim), khoảng 10 triệu đồng tiền mặt, 1.000 đô la Mỹ, 500 đô la tiền Úc (tổng giá trị tài sản khoảng 200 triệu đồng).

Số vàng và bạch kim do Tâm lấy trộm, được Công an thu hồi.

Sau khi lấy trộm tài sản, Tâm đón xe ôm về nhà trọ cất giấu vàng. Sau đó Tâm lấy tiền, một ít vàng và đôla vừa trộm được đem đến thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất bán cho một người đàn ông được 16,2 triệu đồng đi đánh bạc và thua hết.

Đến rạng sáng ngày 22/5, Tâm đang trên đường về nhà trọ thì bị trinh sát bắt giữ.

Ngoài ra, Tâm còn thừa nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản từ năm 8 tuổi. Tính đến nay, Tâm đã đột nhập vào hàng chục nhà dân, lấy trộm nhiều tài sản có giá trị đem bán lấy tiền đánh bạc, chơi game.

Được biết Tâm hiện sống cùng nhà trọ với mẹ và 2 đứa em. Còn cha của Tâm cũng vừa mới đi tù về tội trộm cắp tài sản.

Hiện Công an TP. Rạch Giá đã thu hồi số vàng mà Tâm lấy trộm để trao trả lại cho bị hại.