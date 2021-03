'Siêu mẫu đắt giá nhất thế giới' cùng em gái tỷ phú mặc sexy đi tiệc của Justin Bieber

Justice được phát hành với 16 ca khúc phiên bản đặc biệt, có sự tham gia của nhiều tên tuổi như Khalid, Chance the Rapper, the Kid Laroi… Đây là album phòng thu thứ 6 và là sản phẩm ghi dấu ấn trong sự nghiệp của nam ca sĩ sinh năm 1994, sau Changes được phát hành năm 2020. Dù ăn mừng sự kiện ra album nhưng Justice lại không được giới chuyên môn đánh giá cao. Trong khi đó, người nghe đón nhận với nhiều ý kiến trái chiều.