Phát hiện hai trường hợp thi hộ, nhận diện các thiết bị gian lận để phòng ngừa

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đang điều tra hai trường hợp thi hộ trong kỳ thi đánh giá năng lực của trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội và trường THPT chuyên Sư phạm Hà Nội.

Thông tin cho thấy, khoảng 9h ngày 3-7, tại phòng thi số 200, điểm thi đánh giá năng lực tiếng Nhật của trường THPT chuyên Sư phạm Hà Nội, lực lượng An ninh - Công an quận Cầu Giấy phối hợp với Hội đồng thi phát hiện thí sinh mang số báo danh 36145 mang tên Phạm Văn T., sinh ngày 28-4-1979 có dấu hiệu sử dụng giấy chứng minh nhân dân giả để vào thi.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, cơ quan công an đã làm rõ Phạm Văn T. tên thật là Vũ Duy H., SN 1990, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội. H. được thuê đến thi hộ cho Phạm Văn T. với giá là 4.000.000 đồng.

Trước đó, ngày 14 và 15-2, lực lượng công an cũng phát hiện 1 trường hợp sử dụng căn cước công dân mang tên Nguyễn Thị P.A, SN 2000 để thi hộ. Thực tế, người này tên Nguyễn Thị Q.N, SN 2002, hiện đang là sinh viên của một trường đại học ngoại ngữ.

Thí sinh ở Hà Nội đã bước vào Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2022 (ảnh minh họa)

Hiện hai trường hợp này đang được điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến công tác đảm bảo an ninh an toàn cho Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2022 đang diễn ra trong 2 ngày 7 và 8-7, Thượng tá Nguyễn Hào Hùng - Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy thông tin, đơn vị đặc biệt chú trọng công tác an ninh, phòng chống, ngăn chặn các hành vi gian lận trong thi cử.

“Chúng tôi đã giao cho Đội An ninh ngay từ khi chuẩn bị phương án phải đặc biệt chú trọng vào phòng chống, ngăn chặn gian lận trong quá trình diễn ra Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2022. Bởi hiện nay, các đối tượng sử dụng thiết bị công nghệ cao rất tinh vi. Vì vậy, để kỳ thi được diễn ra trong an toàn, có tính phân loại và đánh giá thực chất năng lực của thí sinh, phải làm tốt công tác đấu tranh với các hành vi gian lận”.

Đại úy Đỗ Hoàng Thắng – Phó đội trưởng Đội An ninh, Công an quận Cầu Giấy cho biết, việc thi hộ ở một Kỳ thi THPT Quốc gia là rất thấp, vì thí sinh sẽ phải qua nhiều bước kiểm tra nhân thân, chủ yếu các hành vi gian lận liên quan đến sử dụng thiết bị công nghệ cao như tai nghe siêu nhỏ, máy tính gắn sim như một thiết bị liên lạc để truyền phát thông tin từ trong ra ngoài và ngược lại, camera siêu nhỏ gắn trên kính…

Do vậy, trước thời gian diễn ra Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2022, Đội An ninh đã quán triệt 100% cán bộ chiến sĩ phải nhận diện được các thiết bị công nghệ có thể phục vụ cho việc gian lận thi cử; tập huấn cho cán bộ chiến sĩ cũng như tuyên truyền đến các cán bộ coi thi nhận biết các dấu hiệu nghi vấn sử dụng các thiết bị gian lận;

Tăng cường nắm tình hình trên không gian mạng, phát hiện các hội nhóm mua bán các thiết bị công nghệ cao phục vụ cho việc gian lận thi cử; rà soát các tòa nhà cao tầng gần với khu vực thi để phòng ngừa các đối tượng sử dụng các thiết bị soi chiếu từ xa, nhằm làm lộ lọt đề thi ra ngoài, hoặc giúp đỡ thí sinh trong phòng thi…

Trong quá trình diễn ra kỳ thi, đơn vị cũng thành lập các tổ công tác hóa trang, mật phục bên ngoài các điểm thi, nhằm phát hiện các cá nhân, nhóm giúp sức cho việc gian lận thi cử.

“Chúng tôi cũng đã trao đổi với các Hội đồng thi, nếu phát hiện trường hợp nghi vấn gian lận thi cử sẽ vẫn để thí sinh được thi tiếp, tránh ảnh hưởng đến các thí sinh khác trong phòng. Vì thực tế các em còn rất ít tuổi, nên việc xử lý ngay một trường hợp có thể dẫn tới tâm lý cho các em khác, làm ảnh hưởng tới kết quả của kỳ thi.

Mặt khác, việc này cũng nhằm đảm bảo công tác bí mật, tránh để thông tin phát tán ra ngoài khiến các đối tượng giúp sức có khả năng tiêu hủy các vật chứng. Do vậy, với các trường hợp nghi vấn này, chúng tôi sẽ bóc tách để điều tra, xác minh ngay sau buổi thi” - Đại úy Đỗ Hoàng Thắng cho biết.

Thượng tá Nguyễn Hào Hùng khẳng định, tất cả các trường hợp gian lận thi cử sẽ chuyển cho cơ quan điều tra xác minh, làm rõ và xử lý tùy thuộc vào mức độ và thậm chí có thể khởi tố hình sự để răn đe.

* Các thiết bị công nghệ cao có thể được sử dụng để gian lận trong thi cử: