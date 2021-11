Nữ ca sĩ tiểu tiện vào mặt fan nam lên tiếng

Liên quan đến đoạn video nữ ca sĩ tiểu tiện vào mặt fan nam ngay trên sân khấu, “nhân vật chính” Sophia Urista mới đây đã có những chia sẻ đầu tiên sau sự việc gây sốc.

“Tôi muốn nói chuyện về buổi biểu diễn của mình tại lễ hội âm nhạc Rockville ở Daytona. Tôi luôn bứt phá các giới hạn trong âm nhạc và trên sân khấu, nhưng đêm đó, tôi đã đi quá xa.

Tôi yêu gia đình, ban nhạc và người hâm mộ hơn bất cứ điều gì. Tôi biết rằng, một số người đã bị tổn thương hoặc cảm thấy bị xúc phạm bởi những gì tôi đã làm. Tôi muốn xin lỗi họ và muốn họ biết rằng tôi không cố ý làm tổn thương họ.

Tôi không phải là một nghệ sĩ gây sốc. Tôi luôn muốn đặt âm nhạc lên hàng đầu. Tôi biết ơn tất cả tình yêu và sự ủng hộ không ngừng của các bạn”, cô viết trên Instagram.

Trước đó, khi biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Welcome to Rockville 2021 ở Daytona, Florida, Mỹ, hôm 11/11, người đứng đầu ban nhạc Brass Against vừa tiểu tiện vào mặt fan nam vừa cover ca khúc "Wake Up" của nhóm nhạc rock Rage Against the Machine trên sân khấu.

Sự việc bị quay lại và lan truyền trên mạng xã hội khiến Urista bị chỉ trích dữ dội vì hành vi thô tục, khiếm nhã. Brass Against đã đăng bài xin lỗi ngay sau đó.

Tuy nhiên, lời xin lỗi chưa đủ để giải quyết hậu quả. NASCAR (Hiệp hội quốc gia về đua xe ô tô của Mỹ) tuyên bố cấm Brass Against biểu diễn tại tất cả các địa điểm của tổ chức, bao gồm Daytona National Speedway – nơi diễn ra “Welcome to Rockville 2021”.

Brass Against bị cấm biểu diễn vì vụ nữ ca sĩ tiểu tiện vào mặt fan nam.

Điều may mắn nhất đối với Urista ở thời điểm hiện tại là Cảnh sát Bãi biển Daytona đã bác bỏ các cáo buộc hình sự đối với cô sau khi nhận được phản ánh từ công chúng và tiến hành điều tra.

Tú Oanh