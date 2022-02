Những nàng hậu có trình ngoại ngữ ‘đỉnh của chóp’ được mời làm diễn giả bằng tiếng Anh

Á hậu Hoàng My từng có quãng thời gian làm gia sư, thông dịch viên để trang trải việc học. Cuối năm 2012, cô sang Mỹ du học ngành diễn xuất và làm phim tại Học viện Điện ảnh New York, Universal Studio với học bổng 20% từ cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ. Đến năm 2015, Hoàng My xách ba lô tới Israel để nghiên cứu và thực hiện bộ phim về quốc gia này.