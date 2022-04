Nhan sắc nóng bỏng của mỹ nhân tóc vàng vừa được bổ nhiệm là Hoa hậu Hoàn vũ Colombia 2022

Cô bắt đầu tham gia sự nghiệp thi thố sắc đẹp vào năm 2019, với danh hiệu Miss Quindío 2019. Sau đó cô được cử tham dự Hoa hậu Colombia 2019 vào tháng 11 cùng năm và nhận được hai giải phụ "Queen of the Police" và "Best Body".