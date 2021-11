Nguyễn Thúc Thùy Tiên 'bắn' tiếng Anh ấn tượng, 'lột xác' đầy nóng bỏng trước thềm Miss Grand 2021

Vừa qua trên Fanpage chính thức của cuộc thi Miss Grand International đã đăng tải clip dự thi của đại diện Việt Nam - Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Với chủ đề “Travel in a new way to live with Covid-19” mà cuộc thi đưa ra, Thùy Tiên đã mang đến bức tranh tổng quan về đất nước của mình trong gần 2 năm “chiến đấu” với đại dịch. Đoạn clip dài hơn 2 phút nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả trong lẫn ngoài nước.

Người xem dễ dàng nhận thấy những địa danh nổi tiếng và thiên nhiên hùng vĩ của Việt Nam được đưa vào trong đoạn clip của Thùy Tiên. Đó cũng là những đặc trưng giúp quê hương của cô thu hút hàng triệu khách du lịch ghé thăm qua từng năm.

Hình ảnh của Thùy Tiên trong video clip trên Fanpage chính thức của cuộc thi Miss Grand International.

Tuy nhiên, con số thống kê về lượng khách quốc tế cũng giảm đáng kể do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong 2 năm trở lại đây. Chính vì vậy, cô thực hiện video clip này cũng với mục đích truyền bá hình ảnh của Việt Nam đến bạn bè quốc tế, để sớm phục hồi nền du lịch và kinh tế của quê nhà.

Khác với hình tượng beauty queen sắc sảo, lần này BTC Miss Grand International cũng như khán giả quốc tế được dịp nhìn thấy những khoảnh khắc Thùy Tiên “lăn xả” trong các hoạt động vì cộng đồng.

Được biết, cô đã tham gia bếp ăn thiện nguyện của CLB Suối Mát Từ Tâm để phục vụ đội ngũ tuyến đầu trong suốt mùa dịch vừa qua. Khán giả lại càng thêm xót xa với hình ảnh Thùy Tiên trên chiếc xe ba gác với áo bảo hộ trong lúc chuyển gạo để trao tặng cho những người khó khăn.

Người đẹp ngày càng 'lột xác' đầy nóng bỏng, quyến rũ.

Cuối clip, người đẹp Thùy Tiên xuất hiện trong tà áo dài và tự tin gửi gắm thông điệp đến quốc tế: “Tôi – người con của Việt Nam tự hào khi “Tận hưởng bản sắc Việt”. Bên cạnh đó, tôi muốn giới thiệu đến bạn bè quốc tế nét đẹp từ những danh lam, thắng cảnh tại quê nhà và lan tỏa những tín hiệu tích cực. Hy vọng nền kinh tế - du lịch toàn cầu sớm được khôi phục!”

Đáng chú ý là khả năng ngoại ngữ trôi chảy của Thùy Tiên được thể hiện trong đoạn clip. Trước đó, người đẹp sinh năm 1998 cũng từng nhiều lần khoe trình độ ngoại ngữ của mình tại các sự kiện cũng như làm MC song ngữ ở các chương trình lớn.

Hiện tại, cô vẫn đang tích cực trau dồi thêm tiếng Thái để chuẩn bị cho việc dự thi Miss Grand International 2021 tại Phuket và Bangkok vào cuối tháng 11.

Thùy Tiên cho biết cô sẽ lên đường vào ngày 16/11 sắp tới.

Đêm Chung kết Miss Grand International 2021 sẽ diễn ra vào ngày 4/12.

Trên trang cá nhân của mình, Thùy Tiên cho biết cô sẽ lên đường sang Thái Lan vào ngày 16/11 sắp tới. Cô đang “chạy nước rút” để hoàn thiện việc tập luyện cũng như hành trang trước ngày bay sang Thái Lan.

Ngay trước thềm cuộc thi, nhan sắc của Thùy Tiên cũng được đánh giá là có sự 'lột xác' ngày càng nóng bỏng, hiện đại, phù hợp với tiêu chí của cuộc thi Miss Grand. Những sự thay đổi của Thùy Tiên đang nhận được những phản ứng tích cực từ công chúng.

Đêm Chung kết Miss Grand International 2021 sẽ diễn ra vào ngày 4/12, bên cạnh đó sẽ còn có rất nhiều hoạt động thú vị khác.