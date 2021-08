Người tự xưng 'Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch' lớn tiếng ở siêu thị là ai?

Liên quan đến vụ người đàn ông tự xưng là “Ban chỉ đạo quận 7” lớn tiếng với nhân viên và bảo vệ của một siêu thị tại quận 7 trong clip lan truyền trên mạng xã hội chiều ngày 29/8, Công an quận 7 TPHCM cho biết, bước đầu người đàn ông này khai tên là Hồ Hữu Nhân ngụ tại chung cư Star Hill, Phú Mỹ Hưng, phường Tân phú, quận 7.

Ngày 21/7, người này được Tổ chức Tình nguyện Quốc tế SJ Việt Nam tại Hà Nội cấp thẻ công tác tình nguyện viên để tham gia các hoạt động thiện nguyện. Ngày 29/8, trong lúc cự cãi, người này đã giơ thẻ tình nguyện viên ra để hù dọa nhân viên, bảo vệ và tự xưng người của “Ban chỉ đạo quận 7”. Hiện, Công an quận 7 đang tiếp tục làm rõ và sẽ có hướng xử lý đối với trượng hợp trên.

Clip ông Nhân lớn tiếng tại siêu thị. Clip: Internet.

Trong khi đó, ông D., nhân viên an ninh hệ thống siêu thị cũng là người quay clip vụ việc người đàn ông xưng là “ban chỉ đạo quận 7” quậy ở siêu thị cho biết, khoảng 16h ngày 29/8, khi ông đang làm việc tại một siêu thị ở phường Tân Phong, quận 7 thì có một người phụ nữ tới mua hàng.

“Người phụ nữ đeo thẻ có ghi dòng chữ to là thẻ công vụ, họ nói mua hàng cho lãnh đạo. Lúc này nhân viên trả lời là không bán hàng bên ngoài, chỉ bán hàng online”, ông D. kể lại.

Sau khi được nhân viên siêu thị giải thích, người phụ nữ đã đi ra ngoài gốc cây ngồi và khoảng 5 phút sau thì một người đàn ông điều khiển ô tô đến và lớn tiếng như trong clip.

Trao đổi với Tiền Phong, đại diện TTC Land cho biết, ông Hồ Hữu Nhân từng là Phó tổng giám đốc tại công ty nhưng đã nghỉ việc từ tháng 5/2019. Do đó, thông tin lan truyền trên mạng xã hội, nói ông Nhân đang giữ chức vụ Phó tổng giám đốc TTC Land là không chính xác. Phóng viên Tiền Phong cũng nhiều lần liên lạc với ông Nhân qua điện thoại nhưng ông Nhân không nghe máy, sau đó đã khóa máy.

Trước đó, vào chiều ngày 29/8, trên mạng xã hội lan truyền clip dài 1 phút 49 giây, được cho là tại Aeon Citimart Kênh Đào, đường Tôn Dật Tiên, quận 7, TPHCM đã xảy ra tranh cãi dữ dội giữa nhân viên, bảo vệ với một người đàn ông tự xưng “Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 quận 7” đi mua hàng cho Ban chỉ đạo.

Tuy nhiên, theo quy định hiện tại, siêu thị chỉ hỗ trợ bán gom đơn chung và bàn giao cho chính quyền địa phương sở tại.

Người phụ nữ đi cùng ông Nhân liên tục can ngăn nhưng người đàn ông này vẫn lớn tiếng với bảo vệ.

Khi bị nhân viên và bảo vệ ngăn cản, người đàn ông này còn đe dọa “sẽ báo công an quận 7” và hỏi “biết tôi không?” Người đàn ông này liên tục chỉ tay, lớn tiếng với nhân viên trong siêu thị và nói: “Tôi cho công an xuống gặp ông”. Nói dứt lời, người này sau đó giơ thẻ màu trắng lên nói tiếp: “Tôi mua cho ban chỉ đạo nha, anh đây ở địa bàn quận 7, giỡn mặt với tôi à”.

Bất chấp sự truy cản của bảo vệ và nhân viên siêu thị, người này tiếp tục vượt qua dây phong toả của siêu thị rồi đi vào trong, tiếp tục lớn tiếng: “Tôi bước vô nè, thằng nào làm gì được tôi”. Lúc này một bảo vệ siêu thị yêu cầu người này không nên lớn tiếng, người đàn ông liền chỉ tay đáp: “Tôi gọi công an xuống, ông là an ninh thì an ninh gì, an ninh công ty gì, thẻ ngành của anh đâu… kêu bảo vệ toà nhà này xuống đây, nhanh”.

Sau đó, người đàn ông này còn yêu cầu bảo vệ: “Anh đưa giấy tờ của anh ra… tôi làm địa phương ở đây nè, tôi quản lý địa bàn này nè, ông biết tôi không”. Người này còn kéo khẩu trang xuống thách thức bảo vệ chụp hình lại.