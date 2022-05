Ngô Thanh Vân, Huy Trần chia sẻ clip 'quẩy' nhiệt tình trong tiệc cưới

Đám cưới lãng mạn trên biển của Ngô Thanh Vân cùng bạn trai Huy Trần để lại nhiều ấn tượng đối với công chúng và truyền thông.

Tối 13/5, “đả nữ màn ảnh” đã đăng tải clip hoàn chỉnh cùng chồng khiêu vũ và nhảy hiện đại cực sôi động trong tiệc tối. Bài nhảy khuấy động không khí được biên đạo phù hợp để cô dâu, chú rể gửi tặng đến người thân, bạn bè.

Ngô Thanh Vân, Huy Trần chia sẻ clip 'quẩy' nhiệt tình trong tiệc tối. Video: Ngo Thanh Van

Ngô Thanh Vân và Huy Trần thực hiện nhiều vũ đạo sôi động của các bài nhạc như Dangerous (Michael Jackson), I Am The Best (2NE1), Uptown Funk (Mark Ronson), Bust Your Windows (Jazmine Sullivan)…

Tiệc tối sau lễ cưới của Ngô Thanh Vân, Huy Trần chỉ gồm 6 bàn và khoảng 50 khách mời. Mọi người cùng cô dâu, chú rể khiêu vũ trong không gian thân tình, ấm cúng.

Khách mời cùng "quẩy" cực sung trong tiệc tối cùng cô dâu, chú rể.

Người hâm mộ dành nhiều lời khen ngợi đám cưới đẹp như mơ và gửi lời chúc phúc tới Ngô Thanh Vân và chồng kém 11 tuổi. “Quá tuyệt vời! Một đám cưới sang trọng, đẹp, độc, lạ, ấn tượng! Chúc Huy-Vân trăm năm hạnh phúc nha!”, “Lần đầu tiên tôi được xem một điệu nhảy đẹp tới vậy. Chúc hai bạn hạnh phúc mãi mãi”,…

Sau hôn lễ, cặp đôi vẫn ở lại Đà Nẵng và tận hưởng thời gian quây quần cùng hai bên gia đình. Ngô Thanh Vân và Huy Trần không hưởng tuần trăng mật mà tham gia hoạt động từ thiện có quy mô lớn, giúp đỡ những em bé bị dị tật tim bẩm sinh.

Sau 2 năm hẹn hò, Ngô Thanh Vân chính thức về chung một nhà với Huy Trần – bạn trai kém cô 11 tuổi. Hôn lễ của cặp đôi diễn ra vào ngày 8/5 tại khu resort cao cấp ở Đà Nẵng, dưới sự chứng kiến của gia đình và bạn bè thân thiết. Đám cưới của nữ diễn viên và Huy Trần chỉ mời 50 khách, an ninh được thắt chặt.