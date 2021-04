Mỹ nhân 'Điên thì có sao' bị tẩy chay

Ngày 17/4, đại diện đoàn phim Island của đài OCN thông báo hủy vai chính của Seo Ye Ji. Êkíp đang chỉnh sửa kịch bản, tìm diễn viên mới và lùi lịch quay từ tháng 6 sang tháng 8. "Vai diễn được viết riêng cho Seo Ye Ji và cô ấy cũng dành nhiều thời gian chuẩn bị. Tuy nhiên, tình hình hiện tại buộc chúng tôi phải lên kế hoạch thay thế", đại diện đoàn phim nói.

Theo Chosun, diễn viên còn bị nhiều nhãn hàng mỹ phẩm, thời trang hủy hợp đồng đại diện thương hiệu. Loạt hình ảnh quảng cáo của cô trên mạng xã hội, nơi công cộng được gỡ bỏ. Trang này nhận định Seo Ye Ji đứng trước nguy cơ đánh mất sự nghiệp vì scandal thao túng bạn trai cũ Kim Jung Hyun.

Seo Ye Ji được đánh giá cao về nhan sắc và diễn xuất. Ảnh: tvN.

Trước đó, hôm 12/4, trang Dispatch đăng ảnh chụp màn hình tin nhắn của cả hai khi còn yêu nhau. Năm 2018, khi Jung Hyun đóng phim Time, Seo Ye Ji yêu cầu bạn trai không tiếp xúc da với cộng sự nữ, không chào hỏi, thân thiện với thành viên nữ của đoàn phim, không đóng cảnh lãng mạn... Kim Jung Hyun chấp nhận mọi yêu cầu của bạn gái.

Seo Ye Ji vấp phải chỉ trích là kẻ đạo đức giả, ích kỷ trong tình yêu. Dù kiểm soát bạn trai, khi đóng Lawless Lawyer, cô thoải mái ôm hôn, đóng cảnh chăn gối với Lee Joon Ki.

Seo Ye Ji và Kim Jung Hyun đóng chung " Stay With Me" năm 2018. Ảnh: Naver.

Ngoài ra, diễn viên vướng loạt ồn ào đối xử tệ với nhân viên, nói dối về trình độ học vấn, bạo lực học đường. Hôm 15/4, một người được cho là trợ lý cũ tố cô thường xuyên hút thuốc, mắng chửi nhân viên trên phim trường. "Cô ấy luôn hút thuốc trong xe và bắt chúng tôi đi mua thuốc. Chỉ cần một lỗi sai nhỏ, cô ấy sẽ chửi mắng rồi phì khói vào mặt chúng tôi", người này viết trên Instagram. Diễn viên thường xuyên kiểm tra điện thoại của nhân viên để tránh việc họ ghi lại bằng chứng, tung tin đồn tiêu cực về cô.

Osen đưa tin một người tự xưng là bạn học cấp ba tố cô từng đánh bạn học trước mặt mọi người. "Chỉ cần không thích, Seo Ye Ji sẽ đánh người. Cô ấy đối xử với mọi người như một món đồ. Thậm chí, cô ta còn ăn cắp tiền". Diễn viên còn bị cho là nói dối việc theo học trường Complutense de Madrid ở Tây Ban Nha.

Trước loạt ồn ào, đại diện Gold Medalist - công ty quản lý của diễn viên - cho biết cô từng có quan hệ tình cảm với Kim Jung Hyun nhưng phủ nhận thao túng anh. Những tin nhắn được đăng lên đã bị chỉnh sửa, cắt ghép dẫn đến sai lệch nội dung. Đại diện cũng giải thích về việc học của diễn viên: "Seo Ye Ji được nhận vào Đại học Complutense Madrid ở Tây Ban Nha, nhưng không thể theo học vì bận rộn theo đuổi sự nghiệp diễn xuất tại Hàn Quốc".

Lời giải thích không được khán giả chấp thuận. Trên các diễn đàn, mạng xã hội, nhiều người kêu gọi tẩy chay các dự án phim của Seo Ye Ji. Không ít khán giả yêu cầu cô rời khỏi ngành giải trí. Khán giả Man Hee viết trên Naver: "Cô ấy thực giống nhân vật trong Điên thì có sao, tưởng mình là trung tâm của vũ trụ hay sao nhỉ. Hành xử thật kỳ quặc khác hẳn với vẻ ngoài. Cô ấy nên giải nghệ thì tốt hơn".

Seo Ye Ji trong "Điên thì có sao". Video: tvN.

Seo Ye Ji sinh năm 1990, cao 1,69 m, nặng 43 kg. Cô thành thạo ba ngoại ngữ: tiếng Anh, Tây Ban Nha và tiếng Trung. Năm 2020, cô gây tiếng vang với vai nữ chính trong phim Điên thì có sao. Trước đó, cô tham gia nhiều phim như Another Oh Hae-young, Hwarang, Save Me, Lawless Lawyer... và đóng MV Let's Not Fall In Love của Big Bang.