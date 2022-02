Mầm non tư thục mòn mỏi chờ mở cửa

TP - Thông tin trẻ bậc mầm non sắp được đi học trở lại khiến chủ các trường mầm non, nhà trẻ tư thục vui mừng sau thời gian dài chờ đợi.

Hơn hai năm qua, nhiều cơ sở gần như kiệt quệ, thậm chí phá sản. Phụ huynh học sinh cũng ngóng từng ngày, mong con được trở lại, đi học an toàn.

Trường mầm non tư thục dọn dẹp, chuẩn bị đón trẻ

Tháng 10/2021, báo Tiền Phong nhận được điện thoại kêu cứu của đại diện Trường mầm non tư thục Những trái tim hạnh phúc (ở Hoàng Mai, Hà Nội) do chủ nhà thu lại mặt bằng, di dời toàn bộ cơ sở vật chất của cô trò. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong ngày 15/2, bà V.A, đại diện nhà trường, cho hay, nhờ cơ quan chức năng và cơ quan báo chí vào cuộc, đến nay, vụ việc đã tạm ổn khi bên cho thuê đã đồng ý trả một khoản phí bồi thường. “Cơ sở có tuổi đời non trẻ, nguồn tài chính có hạn nhưng các cô giáo trẻ tuổi luôn đam mê nhiệt huyết. Nhưng do ảnh hưởng quá lớn từ dịch bệnh, hiện nhà trường đã quyết định giải thể”, bà V.A xót xa nói.

Lương không được duy trì, nhiều giáo viên mầm non đã phải bỏ nghề hoặc đi tìm công việc khác trong khi chờ đợi. Bà Trịnh Thị Nhung, Hiệu trưởng Trường mầm non tư thục Thế giới bé nhỏ (Tiny World) tại Hà Nội, cho hay, khoảng 1/3 giáo viên của cơ sở đã phải bỏ sự nghiệp trồng người. Số còn lại, nhà trường tạo điều kiện kết nối với các gia đình có nhu cầu trông con nhỏ; một số đi bán hàng online hay làm việc tại các siêu thị. Nắm được thông tin thành phố Hà Nội chuẩn bị cho đón học sinh mầm non trở lại, bà Nhung vô cùng vui mừng.

Bà Nhung cho biết, trước đây, trường có ba chuỗi cơ sở nhưng hiện phải giải thể một; còn lại hai cơ sở vẫn cố gắng duy trì, luôn luôn có người đến trông nom, bảo vệ cơ sở vật chất chờ ngày đón học sinh trở lại. “Chúng tôi đã chắt bóp, đi vay ngân hàng 70 triệu đồng duy trì 2 cơ sở. Hiện các phụ huynh rất mong ngóng cho các con đi học. Nhà trường đã có chủ trương phun khử khuẩn phòng học, chuẩn bị những lọ dung dịch sát khuẩn, khẩu trang, chỗ ngồi… đảm bảo cho sức khỏe các con; đồng thời khuyến cáo phụ huynh xét nghiệm COVID-19 hằng tuần cho con em mình khi tựu trường”, bà Nhung chia sẻ.

Anh Nguyễn Hữu Huân (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, từ năm ngoái, gia đình anh phải gửi con gái út 3 tuổi về quê ở Bắc Ninh với ông bà. Xem tin tức thấy thông tin học sinh mầm non sẽ đi học trở lại trong tháng 2, nên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, vợ chồng anh đã đưa cháu lên Hà Nội chờ ngày tựu trường. “Đến nay, thành phố Hà Nội vẫn chưa ấn định thời gian cụ thể nên tôi thấy vô cùng lo lắng. Hiện vợ chồng đã đi làm nên cháu phải mang sang gửi nhờ hàng xóm”, anh Huân nói.

Mới đây, Bộ GD&ĐT thông tin, 60/63 tỉnh, thành phố đã lên kế hoạch đưa học sinh bậc mầm non, tiểu học quay trở lại trường học trực tiếp trong tháng 2. Ngày 5/2, UBND thành phố Hà Nội tiếp tục có quyết định cho phép học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 tại 18 huyện, thị xã trở lại trường học trực tiếp từ ngày 10/2. Trong khi đó, trẻ mầm non toàn thành phố vẫn tiếp tục ở nhà.