Liên (Thanh Hòa) kể lại cảnh đánh ghen, hé lộ diễn biến khiến khán giả hả hê ở 'Thương ngày nắng về'

Kể từ vai chính trong Mưa bóng mây cách đây 8 năm, Thanh Hòa mới quay trở lại màn ảnh với một vai diễn nhỏ trong Thương ngày nắng về. Nữ diễn viên 8x từng tham gia nhiều bộ phim, nổi tiếng nhất phải kể đến Chít và Pi (vai Pi), Gió làng Kình, Chuyện cổ tích (vai công chúa Nặc Nô)…Cô tốt nghiệp trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội khóa diễn viên đầu tiên và hiện công tác tại Nhà hát Tuổi Trẻ.

Trong Thương ngày nắng về, Thanh Hòa vào vai Liên – đồng nghiệp của Vân Khánh (Lan Phương). Dù xuất hiện không nhiều nhưng những phân đoạn của Liên đều để lại ấn tượng cho khán giả. Liên từng bị Đức (Hồng Đăng) xông vào đánh túi bụi vì hiểu nhầm Khánh đi khách sạn với đàn ông. Chồng của Liên ngang nhiên cặp bồ với Thương - chị gái của Đức khiến cô nổi điên nhảy ra đánh ghen giữa phố.

- Hành trình chạm ngõ điện ảnh của chị có gì đặc biệt?

Từ khi còn bé, tôi đã được tiếp xúc với nghệ thuật dù là người rất nhút nhát. Tôi thường được mời đi hát, quay phim, lồng tiếng. Những cô chú, anh chị dìu dắt đã dạy dỗ tôi như NSND Lan Hương Bông, NSND Công Lý, nghệ sĩ Vân Dung. Từ khi tôi còn học cấp 1, cấp 2, các cô chú anh chị đã đến nhà đèo tôi đi quay.

Đến khi thi đại học tôi trượt Sân khấu Điện ảnh. Tôi vẫn nhớ các thầy nói 'Cô bé ơi nhỏ quá, phải ăn cho lớn đi, năm sau vào trường thi tiếp' (cười). Tôi chuyển hướng học công nghệ thông tin nhưng vẫn yêu thích nghệ thuật. Tôi cùng một số người bạn lập nhóm kịch để đi biểu diễn cho các trẻ em nghèo.

Thanh Hòa vai Pi trong sitcom Chít và Pi

Cho đến một năm sau, tôi đỗ vào Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và học song song 2 trường, con đường nghệ thuật mỗi ngày được mở ra. Đến năm thứ ba, tôi về Nhà hát Tuổi Trẻ thực tập và được cô Lan Hương, anh Chí Trung đã giang rộng vòng tay chào đón.

- Từng đảm nhận nhiều vai chính như Pi phim "Chít và Pi", Huệ trong "Mưa bóng mây" nhưng chị lại chọn tái xuất màn với vai phụ, điều này có khiến chị hụt hẫng?

Trước đây tôi cứ nghĩ quan trọng là nhận vai chính, diễn dài hơi, nhưng trải qua thời gian làm nghề nhiều, cái tôi quan tâm là vai diễn đó như thế nào nhiều hơn là thời lượng của vai diễn. Đôi khi chỉ cần xuất hiện một chút nhưng đó là vai diễn rất hay, ấn tượng và mình có thể lột tả được. Khi ấy, vai diễn còn mang lại nhiều giá trị hơn là đóng một vai chính dài hơi nhưng nhạt nhòa.

Thời gian vừa qua, tôi dành cho kinh doanh. Khi được anh Ngọc bên tổ chức sản xuất phim trao đổi và có nói đây là vai khá ngắn nhưng có điểm đặc biệt và ấn tượng. Tôi thấy ok và mong muốn được quay trở lại phim truyền hình.

Vì chỉ là tuyến nhân vật phụ, vai Liên cũng không quá cá tính nhưng lại tham gia vào nhiều tình huống gay cấn trong phim.

- Xuất hiện khá ít nhưng nhân vật Liên đã có hai tình huống đặc biệt oái oăm, đó là cảnh bị Đức (Hồng Đăng) trùm chăn đánh túi bụi hay cảnh nhảy lên nắp capo xe hơi đánh ghen. Có câu chuyện hậu trường thú vị nào chị muốn kể cho khán giả?

Cảnh Đức (Hồng Đăng) đánh ghen nhầm người rất buồn cười. Đọc xong kịch bản và ra hiện trường quay, tôi khá sợ vì trùm chăn và không biết được bên ngoài như thế nào. Anh Hồng Đăng cũng rất thương nên đánh đấm nương tay nhưng vẫn có vài quả trúng thật (cười). Khi mở chăn ai nấy cũng đều cười ồ vì nhìn tôi te tua.

Đến khi tập phim được chiếu, khán giả, bạn bè nhắn tin cho tôi rất nhiều, họ đều nói nhìn tôi buồn cười quá, không thương nổi. Tôi thấy đây là phân cảnh khiến bộ phim giãn mạch phim, bớt căng thẳng hơn.

Hậu trường cảnh đánh ghen nhầm của Đức (Hồng Đăng)

Còn với cảnh đánh ghen trên phố, thực tế còn nguy hiểm hơn nhiều. Trên phim đã cắt đi khá nhiều và chỉ để lại cảnh ngắn thôi. Lúc đấy, tôi nằm trên nắp capo, xe thì cứ phi, tôi bám vào thành xe, cảm giác khá nguy hiểm.

Trước khi trèo lên nắp capo, tôi còn đánh đấm rất hoành tráng. Kết quả là gãy móng tay và anh đóng vai chồng – diễn viên Trịnh Xuân Hảo đứt mất sợi dây chuyền mắt xích rất to.

- Còn chị, quan điểm của chị ra sao nếu bản thân rơi vào tình huống này?

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi đánh ghen cho dù người chồng của mình ra sao. Tôi sống khá trầm và không thích những thứ ầm ĩ, gây chú ý. Ngay cả trong gia đình khi có chuyện gì thì hai vợ chồng cũng ngồi xuống nói chuyện nhẹ nhàng với nhau, tránh tuyệt đối xung đột dẫn đến căng thẳng nên sẽ không có chuyện giống trên phim đâu. (cười)

- Tại sao chị lại quyết định rời xa màn ảnh nhỏ khi sự nghiệp diễn xuất đang phát triển?

Nó cũng là cơ duyên thôi, cuộc đời của mỗi con người cũng theo biểu đồ hình sin, có lên có xuống, có lúc thăng trầm. Nhiều khi có những diễn viên may mắn chỉ cần một vai diễn để đời cũng đủ làm khán giả nhớ đến.

Thời của tôi, diễn viên phải thực sự có năng lực, trải qua quá trình cống hiến thì mới được công nhận. Được như tôi cũng là đã may mắn lắm rồi. Cái gì cũng có tính thời điểm. Ngoài tài năng thì còn cần may mắn. Nếu tôi có được may mắn hơn nữa thì sẽ tốt hơn.

- Nhiều khán giả vẫn nói rằng, so với hồi đóng sitcom Chít và Pi, Thanh Hòa không khác với thời điểm đó là bao. Chắc chị vẫn thường nhận được những lời khen ngợi vì trẻ hơn so với tuổi thật?

Đây quả thực là lời khen tôi nhận được rất nhiều trong đời sống hằng ngày. Cho đến bây giờ khi tôi đi ra ngoài đường mặc phong cách trẻ trung, thậm chí nhiều người còn hỏi: “Cháu đã ra trường chưa?”. Tôi thì không phải là người quá chăm chút cho vẻ bề ngoài mà tôi luôn đề cao một cuộc sống tinh thần thoải mái, lạc quan hơn.

- Công việc của chị ở Nhà hát Tuổi Trẻ thế nào?

Hiện nay ở nhà hát tôi sẽ tham gia vào các vở diễn, khi đi ra ngoài tôi làm nhiều việc khác hơn. Lồng tiếng là việc tôi rất là yêu thích, hầu hết phim đang hot trên YouTube bây giờ tôi đều tham gia lồng tiếng, mọi người khi biết được công việc này của tôi đều rất bất ngờ.

Mọi người hay đánh giá tôi đa-zi-năng nhưng cũng không đến mức đấy, bởi vì những công việc tôi đang làm hiện nay đều xoay quanh nghệ thuật, như làm MC, lồng tiếng, thu thanh, đạo diễn các chương trình gameshow, tiểu phẩm…

- Chị có vẻ khá kín tiếng về đời tư?

Chồng tôi làm cùng ngành nghề nên cũng rất thấu hiểu công việc của vợ. Còn con gái đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng bé đã rất tự lập rồi nên tôi cũng có thời gian dành cho công việc hơn. Vợ chồng may mắn khi được ở cùng hai bên ông bà nội ngoại, thành ra nhận được sự giúp đỡ của ông bà.

- Sau "Thương ngày nắng về", chị vẫn sẽ trở lại với màn ảnh nhỏ chứ?

Là một diễn viên ai cũng mong ước có được vai chính, nhưng hơn hết là vai hay, vai ấn tượng. Tôi mong chờ có một thời điểm tìm được vai diễn phù hợp với mình vì đó là niềm đam mê, công việc chính của tôi. Duyên đến đâu tôi sẽ đón nhận đến đó. Nếu có được may mắn đến với vai diễn nào đó thì cũng rất sẵn sàng thôi.

- Chị có thể hé lộ gì về vai Liên trong những tập sắp tới?

Hiện tại tôi chưa thể tiết lộ cụ thể nhưng sẽ có phân cảnh đặc biệt đột phá và khiến cho khán giả phải hả hê, sung sướng (cười).