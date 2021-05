Kim Lý viết tâm thư ngọt lịm gửi con gái, Hà Hồ bình luận dí dỏm

Mới đây, Kim Lý đăng tải hình ảnh công chúa nhỏ Lisa tròn 6 tháng tuổi trên trang cá nhân.

Đính kèm khoảnh khắc dễ thương, bố Kim Lý viết: "6 months old. Every time you smile you make my heart melt and every time I hear you cry my heart stops. Already stubborn like your mom and for sure the most beautiful girl in the world. (Tạm dịch: Con gái tròn 6 tháng. Mỗi lúc con cười khiến bố tan chảy, còn khi nghe thấy tiếng khóc con tim bố chùn lại. Bướng bỉnh như mẹ và chắc chắn sẽ là cô gái xinh đẹp nhất thế giới).

Trong ảnh, Lisa mặc chiếc áo hồng công chúa, đội nón bồng lộ rõ đôi mắt to tròn, dễ thương. Dù mới 6 tháng tuổi nhưng tiểu công chúa nhà Hà Hồ sở hữu nhan sắc ấn tượng khiến dân mạng “xuýt xoa”.

Ngay bên dưới bài đăng của Kim Lý, Hà Hồ dí dỏm bình luận phản bác lại từ "bướng bỉnh" mà anh dành cho hai mẹ con. "Những cô gái bướng bỉnh luôn thú vị thưa ba". Dòng bình luận của Hồ Ngọc Hà nhanh chóng nhận “lượt tim” chóng mặt từ cộng đồng mạng.

Vào 10/2020, Hồ Ngọc Hà hạ sinh cặp song sinh Lisa và Leon thu hút đông đảo sự chú ý từ cư dân mạng. Hai nhóc tì được lập riêng một tài khoản mạng xã hội riêng để lưu giữ các khoảnh khắc dễ thương của hai bé và gia đình. Hiện, tài khoản Instagram được mẹ lập riêng cho Lisa và Leon cũng đã cán mốc 200.000 người theo dõi, là một trong các tài khoản hot nhất mạng xã hội nhận nhiều lượt tương tác từ dân mạng.