Karik lên tiếng về tin đồn rời Running Man Vietnam mùa 2

Ngày 28/10 trên mạng xã hội đang râm ran tin đồn Karik sẽ rời Running Man Vietnam mùa 2 sau vài tập ghi hình. Phản hồi với Tiền Phong, quản lý của Karik trả lời thông tin trên là sai sự thật, không có chuyện Karik rời chương trình.

Trước đó, nhiều cư dân mạng lan truyền tin thời gian tới Karik sẽ phải dành thời gian tập trung cho chương trình Rap Việt cùng các học trò, vì vậy rất khó để sắp xếp thời gian ghi hình cho Running Man Vietnam.

Karik đăng tải hình ảnh mới trên trang cá nhân cùng đoạn trò chuyện gây xôn xao với Jun Phạm và Ngô Kiến Huy: "2 chú đi vui vẻ, chiến hết mình thay phần thằng bé".

Đoạn hội thoại trên càng khiến nhiều fan hoang mang, tin rằng nam rapper ám chỉ việc sẽ vắng mặt trong Running Man nối tiếp Jack, nhưng quản lý cho biết đây chỉ là lời nói đùa qua lại của các thành viên.

Ngay dưới bài đăng, Karik cũng lên tiếng đính chính khi có nhiều fan hiểu lầm: "Ôi nhiều người nhạy cảm quá ! Its just a game, my stt about my business!" (Tạm dịch: Đây chỉ là một trò chơi thôi, status của tôi đang nói về công việc!)

Karik đang là tên tuổi phủ sóng trên nhiều show giải trí hot: Running Man Vietnam mùa 2 và Rap Việt mùa 2. Dù xuất hiện muộn trong Running Man do chấn thương nhưng nam rapper rất nhanh chóng hòa nhập cuộc chơi và lăn xả hết mình trong mọi thử thách, gây ấn tượng với đông đảo khán giả.