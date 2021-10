Hoa hậu Tiểu Vy chia sẻ xúc động về mẹ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam

Mẹ có phải là người khích lệ Tiểu Vy thi Hoa hậu Việt Nam hay không?

Lúc đó, Vy mới 18 tuổi, vừa tốt nghiệp THPT, mọi thứ còn vô cùng bỡ ngỡ. Vy yêu thích cuộc thi Hoa hậu Việt Nam từ lâu nhưng cũng chưa thật sự tự tin. Vy đã tâm sự với mẹ và mẹ động viên Vy mạnh dạn đăng kí tham dự cuộc thi. Mẹ nói với Vy, hãy xem đó là thử thách đầu tiên của em ở tuổi 18. Dù thành công hay không nhưng đó sẽ là những trải nghiệm vô cùng quý giá của thanh xuân. Hơn nữa, Hoa hậu Việt Nam lại là một cuộc thi uy tín nên mẹ hoàn toàn yên tâm để Vy đi thi. Có thể nói, mẹ luôn ủng hộ và khích lệ mọi quyết định của Vy không chỉ là chuyện đi thi hoa hậu. Vy cảm thấy vô cùng may mắn và hạnh phúc vì luôn có ba mẹ ở bên mình.

Có thể thấy, trong các vòng thi của Hoa hậu Việt Nam 2018, mẹ bạn luôn ở phía dưới hội trường hoặc sau cánh gà để cổ vũ tinh thần cho bạn. Kỉ niệm đáng nhớ nhất của Vy và mẹ thời điểm bạn đi thi Hoa hậu là gì?

Thời điểm tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, Vy không có thời gian gặp gia đình nhiều. Đôi khi Vy chỉ có thể tranh thủ gặp mẹ một vài phút ở hậu trường những buổi tổng duyệt. Đặc biệt, khi những vòng thi phụ tổ chức ở Đà Nẵng thì mẹ thường xuyên chạy qua chạy lại từ Hội An để xem Vy trình diễn hoặc tập luyện lúc ráp sân khấu. Dù chỉ gặp mẹ chớp nhoáng rồi phải tạm biệt mẹ để tiếp tục các hoạt động khác nhưng Vy như được tiếp thêm sức mạnh để nỗ lực hơn. Nhớ nhất là kỉ niệm mẹ và Vy đi tìm may từng cái đầm, cái áo để mang đi thi nhưng đến lúc thi thì không mặc được cái nào vì nó không phù hợp lắm. Lúc đó, Vy rất sợ nhưng may mắn Vy có những người chị thân thiết ở cuộc thi cho mượn đầm để mặc khi tham gia hoạt động đồng hành. Còn ở những phần thi chính, Vy sử dụng trang phục mà Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam hỗ trợ.

Khi được hỏi về mẹ, Hoa hậu Tiểu Vy cho biết mẹ còn là “người bạn” thân nhất của cô

Thời gian nào mẹ Tiểu Vy cảm thấy lo lắng nhất cho con? Trước khi thi, trong lúc thi hay sau khi đã đăng quang?

Lúc Vy đi thi Hoa hậu Việt Nam, mẹ Vy sút tới 5kg vì quá lo lắng cho con gái. Sau này, khi Vy đã đăng quang, dù mẹ rất hạnh phúc nhưng vẫn không nguôi lo lắng vì sợ Vy không chịu được áp lực từ dư luận. Có lẽ mọi người vẫn còn nhớ khoảnh khắc Vy ôm mẹ và hai mẹ con cùng khóc sau khi đăng quang. Thực sự, lúc đó Vy không nghĩ mình đã trở thành một Hoa hậu, Vy chỉ nghĩ mình là cô con gái bé nhỏ của mẹ và muốn nằm trong vòng tay mẹ. Vy quá bất ngờ và choáng ngợp, chỉ có cái ôm của mẹ là ấm áp và thân quen với mình.

Mỗi khi Vy gặp khủng hoảng hoặc tin đồn thất thiệt, mẹ chia sẻ với bạn như thế nào?

Mỗi khi Vy gặp khủng hoảng hay có những tin đồn không hay thì mẹ cũng rất hay tâm sự và khuyên nhủ con gái để Vy không suy nghĩ nhiều. Mẹ thể hiện sự lạc quan, vui vẻ và cố gắng để xoa dịu Vy nhưng Vy biết mỗi lần Vy có chuyện gì thì mẹ sẽ là người suy nghĩ nhiều hơn, thậm chí mất ăn mất ngủ. Vy hiểu lòng mẹ nên luôn cố gắng, nỗ lực để tốt hơn mỗi ngày cho mẹ có thể an tâm. Vy ở xa mẹ nên nhiều khi cũng rất tủi thân, những lúc buồn, nếu có mẹ ở bên có lẽ sẽ vơi đi một nửa hoặc tan biến hết. Tuy nhiên, mẹ luôn chủ động hỏi han, quan tâm, chỉ cần qua giọng nói, mẹ đã biết Vy vui hay buồn. Với Vy, mẹ còn hơn cả một tri kỉ.

Sống xa nhà, Tiểu Vy ít có thời gian ở cạnh ba mẹ, nhưng cô vẫn sắp xếp thời gian để thi thoảng về thăm nhà ở Hội An. Bên cạnh đó, mẹ vẫn thường chia sẻ và động viên cô học tập, cân bằng cuộc sống xa nhà.

Có điều gì Vy giấu mẹ cho tới tận bây giờ không?

Vy và mẹ ngày nào cũng gọi điện tâm sự trừ khi 1 trong 2 người quá bận mới không gọi thôi. Vy có chuyện gì cũng đều kể cho mẹ nghe. Cũng có đôi lúc Vy buồn chuyện này chuyện khác nhưng không dám nói cho mẹ biết vì không muốn mẹ lo lắng. Mẹ Vy mau nước mắt lắm nên Vy sợ mẹ khóc vì thương và lo cho mình.

Nhân ngày 20/10, Vy muốn gửi lời chúc tới tất cả các bà, các mẹ, các chị em sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống. Còn với người phụ nữ quan trọng nhất của Vy, Vy mong rằng mẹ sẽ được hạnh phúc hơn. Vy sẽ cố gắng làm nhiều điều khiến cho ba mẹ vui lòng. Cảm ơn ba mẹ đã cho con hình hài này, cuộc sống này!

Cảm ơn Hoa hậu Tiểu Vy về cuộc trò chuyện!