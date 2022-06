Hoa hậu Hà Kiều Anh, siêu mẫu Minh Tú, Anh Thư làm giám khảo Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022

Chiều 7/6, buổi họp báo Miss Grand Vietnam – Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 đã được diễn ra tại TP. HCM với sự tham gia của đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên, chủ tịch và phó chủ tịch của Miss Grand International đó là Mr. Nawat và Mrs. Teresa cùng top 10 Miss Grand Thái Lan 2022 và rất nhiều Hoa hậu, Á hậu đình đám khác.

Xuất hiện trên thảm đỏ là còn có sự góp mặt của Hoa hậu Việt Nam 1992 Hà Kiều Anh, siêu mẫu Minh Tú, siêu mẫu Anh Thư. Được biết cả ba sẽ đảm nhận vai trò là giám khảo của cuộc thi Miss Grand Vietnam – Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 lần đầu tiên được tổ chức.

Hoa hậu Hà Kiều Anh.

Góp mặt ở buổi họp báo, cả Hà Kiều Anh và Minh Tú, Anh Thư đều bày tỏ sự háo hức khi lần đầu tiên được đảm nhận vai trò giám khảo tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 nhằm tìm kiếm các đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Grand International.

Sự xuất hiện của Hoa hậu Hà Kiều Anh, siêu mẫu Minh Tú và Anh Thư trong vai trò giám khảo của Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 khiến các fans sắc đẹp vô cùng háo hức bởi cả ba người đẹp đều là những nhân vật uy tín và có kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo sắc đẹp.

Siêu mẫu Minh Tú.

Hà Kiều Anh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1992, là một trong những hoa hậu vẫn hoạt động bền bỉ kể từ khi giành danh hiệu đến nay và sở hữu nhan sắc ‘không tuổi’. Ở tuổi 45, Hoa hậu Hà Kiều Anh là một doanh nhân thành công được rất nhiều đàn em ngưỡng mộ. Cô cũng từng đảm nhận vai trò giám khảo của rất nhiều cuộc thi nhan sắc uy tín cấp quốc gia như Hoa hậu Việt Nam, Miss World Vietnam…

Minh Tú là một trong những siêu mẫu hàng đầu của làng thời trang Việt hiện nay. Cô từng giành giải bạc cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2013, Á quân Asia’s Next Top Model 2017, top 10 Hoa hậu Siêu quốc gia 2018. Minh Tú cũng từng đảm nhận vai trò huấn luyện viên của The Face Vietnam 2017, The Look Vietnam 2017, Đại sứ Hoàn mỹ 2022…Với những kinh nghiệm dày dặn, Minh Tú chắc chắn là một giám khảo kỹ tính và giàu chuyên môn trên ghế nóng.

Người mẫu Anh Thư.

Siêu mẫu Anh Thư là một trong những người mẫu đình đám nhất trên sàn catwalk trong những năm 2000. Không chỉ thành công trong sự nghiệp người mẫu, Anh Thư còn là tên tuổi đình đám trên màn ảnh với nhiều bộ phim, đặc biệt nhất là tác phẩm Những cô gái chân dài. Gần đây, Anh Thư có sự tái xuất mạnh mẽ và được công chúng yêu mến vì vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ.

Á hậu Kiều Loan

Á hậu Kiều Loan giành giải Á hậu 1 tại cuộc thi Miss World Vietnam 2019 và đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Grand International 2019 tại Venezuela và lọt vào top 10 chung cuộc. Sau cuộc thi, Kiều Loan phát triển mạnh mẽ trên lĩnh vực âm nhạc và lấy nghệ danh là Lona. Cô cũng đã phát hành sản phẩm âm nhạc đầu tay mang tên “Thích hay là yêu còn chưa biết”, đánh dấu chính thức lấn sân làm ca sĩ. Kiều Loan được đánh giá là người đẹp đa tài của showbiz Việt.

Với sự góp mặt của Hoa hậu Hà Kiều Anh, Á hậu Kiều Loan, siêu mẫu Minh Tú và Anh Thư, cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022 hứa hẹn sẽ tìm ra chủ nhân xứng đáng để kế nhiệm Hoa hậu Thùy Tiên đến với cuộc thi Miss Grand International 2022 tại Indonesia.